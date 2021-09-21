Google намеревается купить в Нью-Йорке офисное здание за 2.1 миллиарда долларов
Согласно Wall Street Journal, ссылающейся на аналитику компании Real Capital Analytics, данная сделка будет являться крупнейшей на рынке недвижимости США с момента начала пандемических Covid-19 ограничений.
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Необходимо отметить, что Google в настоящее время уже арендует упомянутое здание St. John’s Terminal поблизости от площади Hudson Square на острове Манхэттен. Как отметила исполнительный финансовый директор (CFO) Google Рус Порат (Ruth Porat), здание будет служить центром кампуса компании на данной территории.
Сделка по покупке является оптимистичным индикатором того, что Нью-Йорк выходит из пандемии хотя, как уже было упомянуто, крупнейшие американские работодатели, включая Google отложили возвращение основной массы сотрудников в офисы. Google разослала своим работникам уведомления, что им нет необходимости возвращаться в офисы до января следующего года. И даже после указанного месяца, главный исполнительный директор (CEO) Google ожидает, что на «удалёнке» останутся до 20% всего персонала компании.
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Google, как и многие другие IT-компании, во время пандемийных ограничений «расцвела буйным цветом» вкладывая огромные средства в недвижимость и другие инициативы. В режиме карантина, многие люди стали зависеть от разного рода интернет сервисов ещё сильнее, включая занятых в школьном образовании, производстве и развлекательных услугах.
Описанные планы увеличивают и так широкое «присутствие» Google на острове Манхеттен. Недавно компания анонсировала, что в текущем году инвестирует $250 миллионов в Нью Йорк Сити (New York City) и в ближайшие несколько лет увеличит численность своих сотрудников в нём с 12 до 14 тысяч.
Google намеревается открыть свой новый офис по адресу 550 Washington Street в середине 2023 года. Последний будет крупнейшим офисом компании за пределами штата Калифорния, согласно словам Рус Порат (Ruth Porat). Площадь будущего кампуса будет составлять около 160 000 м2 (1,7 миллиона квадратных футов) и будет, в том числе, включать в себя торговое подразделение компании, а также «приютит» команды партнерских компаний Google.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 г.
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