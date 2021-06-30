Конфигурация компьютера за 340 долларов с Aliexpress
Друг попросил собрать компьютер за недорого. Чтобы можно было играть в World of Tanks, Counter strike и прочие диаблы с дотой.
Вот что я нашёл:
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Распространённая и достаточно известная HUANANZHI X99 8M F. Поддерживает DDR4 память. Умеет в турбобуст на модифицированном биосе, шьётся просто (главное не путать биосы от m8 и m8-f). Используются неплохие компоненты. Хорошая комплектация.
Оперативная память DDR4 2шт по 8 гигабайт. – 5472 руб.
Выбор пал на планки от Tanbassh. Можно поискать дешевле, но эта, как и остальные компоненты сборки, более распространена и имеет большое количество положительных отзывов.
Intel® Xeon® E5-2620 v3, отличный процессор на 6 ядер и 12 потоков. Можно разогнать до 3.2 ГГц. Хорошо справляется даже с современными играми. Умеренное энергопотребление, которое не будет раскалять линии питания на материнской плате до температуры солнца. За свои деньги вполне неплохой вариант.
SSD на 256 гигабайт - 2037,53 руб.
Goldenfir… Эту сборку я делал ещё в те времена, когда на них ставили контроллеры sm2258. Это был не самый производительный чип, но по сравнению с YS чипом, который используется сейчас, это был топ… В итоге брать можно, но не дороже 2к. Мне доводилось сталкиваться с большим количеством SSD разных фирм в категории «низ рынка» и могу сказать, что большой разницы нет между ними. Брак бывает весьма редко. Поэтому заменить Goldenfir можно на любой понравившийся, кроме somnambulist. Брал на пробу 5 штук и у 4-х из них контроллеры и компоненты были разные, у одного сильно проседала скорость…
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Снеговик! Да, можно взять дешевле, тем не менее снеговик.
Видеокарта GTX760Ti – 8960руб.
С видеокартами, как известно, дефицит, поэтому рассматриваем новую (хорошо забытую старую) видеокарту GTX760Ti от ASUS. Имею удовольствие обладать картой такого-же вида по сей день, только у меня GTX660. Ей уже лет семь, и она даже не зашумела. Очень неприхотливая и надёжная карточка, работает по сей день и хлопот не доставляет.
Конечно не самый мощный вариант получился, всё же самой «тушки» ещё хватит на несколько лет, и она подойдёт под видео карту помощнее. В таком виде можно без проблем играть в популярные онлайн игры и даже в некоторые ААА проекты, хоть и не на максимальной графике.
Всего: 26711руб.
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