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5 малоизвестных брендов европейских смартфонов

Китайскими и американскими телефонами пользуется почти весь мир, а о европейских все забыли. Но они есть, были и (наверное) будут.
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У кого бы из знакомых не спросил, все единогласно утверждают: лучше взять китайский телефон, чем переплатить за дорогой "Айфон" или непонятный европейский девайс. И их можно понять. Эпоха "Нокии" и "Алкателя" прошла, ими уже никого не удивишь. А вот "Techo", "Poco", "Xiaomi" и многие другие производители из Поднебесной за последние лет 10 произвели на рынке настоящий ажиотаж.

Но ведь на них все бренды не заканчиваются. И даже в 2025 г. при желании можно найти и заказать смартфоны от европейских брендов, способных составить им конкуренцию. Поэтому я решил отыскать и рассмотреть 5 брендов мобильных телефонов, которые до сих пор покупают как за бугром, так и в нашей стране.

Brondi

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История этого бренда начинается с 1935 г. В основном компания производит стационарные телефоны и аксессуары к ним, но и смартфоны на базе Android тоже имеют место быть. Сейчас их почти не осталось. Мне удалось найти очень старые модели лишь на аукционах, и ничем особенным они похвастаться не смогут. Особенно ценой, которая сильно кусается.

Но один экземпляр я всё же рассмотрю. Это Brondi Amico Vero (в переводе с итальянского - "Верный друг"). Он выставлен на официальном сайте компании, и заказать его можно оттуда без особых усилий. Цена - 99,9 евро (примерно 8700 руб.). Получается довольно бюджетный аппарат, да и по характеристикам неплохой.

Brondi Amico Vero. Скриншот с официального сайта компании.

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Дисплей - 5.7, HD+ IPS, разрешение экрана - 720x1440.

Операционная система - Android 14.

Память - 3 Гб (ОЗУ) + 32 Гб (ПЗУ). Доступна микроSD, которая может расширить память до 128 Гб, но в комплект не входит.

Камера - 13 МП с автофокусом и вспышкой для захвата каждого момента и 8-мегапиксельная фронтальная камера для качественных видеозвонков. 

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Батарея - 2800 мАч.

Особенно понравились дизайн и интерфейс, которые сделаны необычно. Нечто похожее я, конечно, видел, но смотрится всё равно здорово. Не могу не отметить и наличие разных кнопок: снизу дисплея (три) и сзади для экстренного вызова (одна). Так что, если будете жить в Италии и вам срочно понадобится мобильный телефон, этот "Amico Vero" сможет выполнить свою роль на "ура".

Doro

Эта шведская компания была основана в 1974 г. и ориентирована на производство бытовой техники и электроники для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Она, как и Brondi, в основном специализируется на стационарных телефонах и (неожиданно!) умных часах, но смартфоны у неё тоже есть. И их довольно много. 

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(Почти) все модели Doro. Скриншот с сайта gsmchoice.

Ориентированность компании на пожилых людей не могла не отразиться на внешнем виде смартфонов. Особенно это касается старых моделей: там есть целых 4 кнопки. Этим они очень похожи на те же Amico Vero от Brondi. Разница, пожалуй, лишь в камере (у Doro она сделана немного по-другому) и в том, что Doro производит технику для людей с ограниченными возможностями.  

Рассматривать я буду тоже старую модель Doro, так как новые по внешнему виду и характеристикам особого интереса не представляют. Отметить могу опять же только камеру, которая сделана нетипичным для Android образом. В остальном новые модели практически полностью идентичны китайским брендам.

Итак, гвоздь программы - модель Doro 8040. Стоит он 200 фунтов стерлингов (или около 21 500 в пересчёте на рубли). Дороговато даже для такого уникального телефона.

Doro 8040. Скриншот с сайта Amazon.

Дисплей - 5.0.

Операционная система - Android 7.0.

Память - 2 Гб (ОЗУ) + 16 Гб (ПЗУ). Также доступна микроSD, расширяющая встроенную память до 128 Гб.

Камера - 8 МП, фронтальная - 1.8 МП.

Батарея - 2920 мАч.

Как видно из характеристик, телефон весьма посредственный. Зато в комплекте с ним идут наушники, подставка для зарядки, адаптер и кабель. Тоже плюс. Хотя почти за 22 000 можно купить китайский телефон, который и по характеристикам, и по актуальности будет лучше. Так что Doro 8040 подойдёт только коллекционерам или людям с ограниченными возможностями.

NGM

Ещё один производитель смартфонов из солнечной Италии. Компанию основали в 2003 г. под названием "New Generation Mobile" (Мобильные устройства нового поколения). Знаменита тем, что спустя десять лет после этого стала главным спонсором Серии В - второго дивизиона итальянского чемпионата по футболу. Специализируется на производстве мобильных телефонов. 

Смартфонов у NGM много, но большинство однотипные. Однако найти один интересный экземпляр всё же удалось. Это NGM Forward Next. Стоит он на Amazone 313 евро (примерно 43 000 руб.). Довольно дорого, особенно учитывая, что сейчас смартфоны компания не производит и аппарат по нынешним меркам староват.

Дисплей - 4.7, разрешение экрана - 1280x720.

Операционная система - Android 4.2.2.

Память - 1 Гб (ОЗУ) + 16 Гб (ПЗУ).

Камера - 13 МП, разрешение съёмки - 1920x1080 (1080p).

Батарея - 2200 мАч.

Телефон очень старый, поэтому достать его будет проблематично. Да и за такую цену вряд ли кто-то захочет его взять. Разве что из-за камеры, которая здесь действительно неплохая, или внешнего вида смартфона. Интересное нагромождение двух фронтальных камер и динамика увидишь нечасто.

BQ

У этой компании самая странная и в то же время печальная история. Основана она в 2009 г. в Мадриде и изначально выпускала планшеты и электронные книги. Только в 2014 г. BQ рискнула ворваться на рынок с первым телефоном на базе Android, получившим название "Aquaris E4.5". А спустя год вышел точно такой же смартфон, но уже с другой операционной системой - Ubuntu.

Aquaris E4.5. Дизайн испанский, а сделан в Китае. Так же с Doro, Brondi, NGM.

В 2020 г. практически вся техника и электроника на сайте компании оказалась удалена. Там остались лишь робототехника, 3D печать и консалтинг. Ну а спустя год и эти вещи были безвозвратно удалены, а с ними прекратила свою недолгую деятельность и сама компания BQ.

Рассмотрю BQ Aquaris X2 Pro - один из последних смартфонов, выпущенных компанией. Сейчас его можно купить разве что на Авито. Цена начинается от 6 600 руб.

Дисплей -  5,65", 18:9, 2160х1080 точек, 424 ppi, LTPS, Quantum Color+, 650 нит, 10-точечный мультитач In-Cell Touch, 2,5D-стекло Gorilla Glass.

Операционная система - Android One 8.1.0 Oreo.

Камера - двойная, 12 Мп (Dual Pixel, Samsung S5K2L8, f/1,8, 1,29 мкм, 6 линз Largan) + 5 Мп (Samsung S5K5E8), двойная вспышка.

Фронтальная камера - 8 МП, S5K4H7, f/2,0, 1,12 мкм, 4 линзы, вспышка, видео 1080p (30 fps), размытие фона SoftNeuro.

Разрешение съёмки - 1080p (120 fps)×2160p (30 fps), стабилизация Vidhance, таймлапс; ручной режим со съёмкой в RAW.

Память - 4/6 Гб (ОЗУ) + 64/128 (ПЗУ). 

Батарея - 3100 мАч.

Как видно из характеристик, это тот случай, когда цена им соответствует. Даже слишком: за такие деньги это просто замечательный телефон. Хорошая камера, дисплей, неплохая батарея (всё, что нужно для стабильной работы телефона), - всё это есть в BQ Aquaris X2 Pro. Смутить может лишь версия Android, которая у этой модели аж 8-я.

SHIFT

Единственный бренд из Германии и последний производитель смартфонов, который я рассмотрю в этой статье. SHIFT - молодая компания, основанная в 2014 г. братьями Карстеном и Самуэлем Вальдеками. Она занимается выпуском смартфоном и фаблетов (устройств, сочетающих в себе черты планшета и смартфона одновременно).

Телефонов у SHIFT много, но рассмотрю только один - SHIFTphone 8. По плану компании, выйти смартфон должен в июле 2025 г., а пока на официальном сайте доступен лишь его предзаказ. Стоит он, к слову, недешево (585 евро, или около 51 тыс. руб.). Утверждается, что разработан и произведён на мануфактуре компании, расположенной в Китае. Верим-верим...

Дисплей - 6,67-дюймовый, разрешение экрана 1080×2400, стекло Gorilla Glass.

Операционная система - ShiftOS на базе Android 14, ShiftOS-Light.

Камера - двойная задняя (2X50 МП) и функция объединения пикселей для фотографий с высоким разрешением и низким уровнем размытия при движении.

Разрешение видео - 4K.

Память - 12 Гб (ОЗУ) + 256/512 Гб (ПЗУ). Возможно расширение встроенной памяти с помощью микроSDXC.

Батарея - 3820 мАч.

Не сказал бы, что во внешнем виде телефона есть что-то необычное. Но всё же от флагманских Techno, Xiaomi и Poco он отличается. В первую очередь тем, что это модульный смартфон. То есть можно открыть заднюю крышку и разобрать его на запчасти без проблем. Тем более в комплекте с телефоном, плёнкой, кабелем Type-C и адаптером идёт отвёртка.

Вряд ли SHIFTphone 8 стоит своих денег, но эксперимента ради приобрести его можно. Было бы неплохо провести сравнение с какими-нибудь флагманами. Думаю, эта модель сможет составить им неплохую конкуренцию.

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