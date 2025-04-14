Ещё недавно в Индии собирали каждый седьмой iPhone, а теперь — каждый пятый. За прошлый фискальный год производство Apple в стране выросло на 60%, достигнув $22 млрд.

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Apple за последний финансовый год, завершившийся в марте, собрала в Индии iPhone на сумму $22 млрд. Почти на 60% больше, чем годом ранее. Теперь каждый пятый iPhone в мире производится в этой стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Такой рост подтверждает, что Apple и её подрядчики активно сокращают зависимость от Китая. Причиной этого стали жёсткие ковидные ограничения, парализовавшие работу крупнейшего завода компании. Основная часть индийских iPhone собирается на заводе Foxconn в южных штатах. Ещё два предприятия контролирует местный конгломерат Tata Group — они перешли под его управление после покупки активов Wistron и Pegatron.

Из $22 млрд произведённых в Индии iPhone на экспорт ушло товаров на 1,5 трлн рупий ($17,4 млрд), заявил неделю назад министр технологий страны. При этом поставки непосредственно в США резко выросли после февральского заявления Дональда Трампа (Donald Trump) о планах ввести взаимные пошлины. Кстати, Bloomberg ранее сообщал, что Apple планирует направлять американским клиентам в первую очередь телефоны индийской сборки.

На днях администрация Трампа исключила смартфоны и компьютеры из списка товаров, подпадающих под новые пошлины, что временно сняло риски для Apple и других компаний вроде Nvidia. Однако 20-% пошлина на китайские товары (введённая для давления на Пекин из-за проблемы с запрещенным препаратом, который ввозится в США) остаётся в силе. И пока это означает, что индийские iPhone не облагаются дополнительными сборами при ввозе в США.

Несмотря на активный перенос мощностей, Apple по-прежнему зависит от Китая, так как почти 200 поставщиков компании базируются там. Как подсчитали в Bloomberg ещё в 2022 году, даже 10-% сокращение китайского производства займёт у Apple около восьми лет. А сам гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook) не раз подчёркивал «высочайший уровень китайских специалистов». Перенос сборки в США маловероятен — не хватает инфраструктуры и квалифицированных кадров.

Сейчас в Индии собирают все модели iPhone, включая топовые титановые версии Pro, а успеху Apple способствуют субсидии в рамках программы премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi), который хочет сделать страну глобальным производственным хабом. Стоит сказать, что недавно правительство выделило ещё $2,7 млрд на стимулирование выпуска электронных компонентов и развитие полупроводниковой отрасли.

Как обобщает Bloomberg, доля Apple на индийском рынке смартфонов достигла 8%, а годовая выручка в стране приблизилась к $8 млрд. Однако локальное производство пока ориентировано на экспорт в виду того, что львиная доля из $22 млрд (около $17 млрд) ушла за рубеж. Для сравнения: в Китае за тот же период Apple продала товаров на $74 млрд.