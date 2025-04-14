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Gorovic
Asus представила два геймерских монитора с частотой обновления до 610 Гц
Монитор ROG XG248Q5G-P и ROG XG32UCG поддерживают G-Sync и FreeSync Premium. Один монитор — сверхбыстрый, другой — универсальный, но каждый предлагает уникальные возможности.

                                                                  Источник изображения: Asus

ROG XG248Q5G-P создан специально для профессиональных киберспортсменов и отличается феноменальной частотой обновления до 610 Гц. Монитор оснащён 24,1-дюймовой Super TN панелью с Full HD разрешением 1920 х 1080 пикселей и впечатляющим временем отклика 0,1 мс. Технология поддерживает три режима работы: 240 Гц, 480 Гц и экстремальные 610 Гц в режиме Overdrive. Цветопередача охватывает 90% пространства DCI-P3, а адаптивная синхронизация обеспечивается поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium. 

Особого внимания заслуживает продвинутая система крепления в виде эргономичного кронштейна. Интерфейсы включают HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход. Стоимость модели в Китае составляет $1100, а начало продаж запланировано на следующий месяц.

Вторая новинка, ROG XG32UCG, базируется на 31,5-дюймовой IPS-матрице и предлагает гибкую систему переключения между двумя режимами работы — UHD при 160 Гц или Full HD при 320 Гц. Время отклика составляет 0,3 мс, а цветовой охват достигает 95% DCI-P3. Монитор также поддерживает технологии синхронизации от обоих главных производителей видеокарт Nvidia и AMD. 

Комплектация включает DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C и аудиовыход 3,5 мм. Благодаря регулируемой подставке можно настроить оптимальное положение экрана. Цена устройства в Китае установлена на уровне $550, а старт продаж намечен на следующий месяц.

Обе модели, и ROG XG248Q5G-P и ROG XG32UCG, представляют собой передовое решение для различных категорий геймеров – от профессиональных киберспортсменов до любителей высококачественной графики в играх.

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#asus #монитор asus
Источник: wccftech.com
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Никто так не понял репутацию сайта как его хозяева. Ибо они дали зелёный свет всему дерьму, сто сейчас тут творится. Даже соседи так не смогли спуститься на дно при всех их минусах.
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