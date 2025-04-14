Монитор ROG XG248Q5G-P и ROG XG32UCG поддерживают G-Sync и FreeSync Premium. Один монитор — сверхбыстрый, другой — универсальный, но каждый предлагает уникальные возможности.

Источник изображения: Asus

ROG XG248Q5G-P создан специально для профессиональных киберспортсменов и отличается феноменальной частотой обновления до 610 Гц. Монитор оснащён 24,1-дюймовой Super TN панелью с Full HD разрешением 1920 х 1080 пикселей и впечатляющим временем отклика 0,1 мс. Технология поддерживает три режима работы: 240 Гц, 480 Гц и экстремальные 610 Гц в режиме Overdrive. Цветопередача охватывает 90% пространства DCI-P3, а адаптивная синхронизация обеспечивается поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Особого внимания заслуживает продвинутая система крепления в виде эргономичного кронштейна. Интерфейсы включают HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход. Стоимость модели в Китае составляет $1100, а начало продаж запланировано на следующий месяц.

Вторая новинка, ROG XG32UCG, базируется на 31,5-дюймовой IPS-матрице и предлагает гибкую систему переключения между двумя режимами работы — UHD при 160 Гц или Full HD при 320 Гц. Время отклика составляет 0,3 мс, а цветовой охват достигает 95% DCI-P3. Монитор также поддерживает технологии синхронизации от обоих главных производителей видеокарт Nvidia и AMD.

Комплектация включает DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C и аудиовыход 3,5 мм. Благодаря регулируемой подставке можно настроить оптимальное положение экрана. Цена устройства в Китае установлена на уровне $550, а старт продаж намечен на следующий месяц.

Обе модели, и ROG XG248Q5G-P и ROG XG32UCG, представляют собой передовое решение для различных категорий геймеров – от профессиональных киберспортсменов до любителей высококачественной графики в играх.