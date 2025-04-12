Крупнейший контрактный производитель Apple, компания Foxconn, в экстренном порядке приступила к строительству гигантского завода в Индии. Завод будет возведен всего за несколько месяцев.

Источник изображения: honhai.com

Тайваньская компания Foxconn, крупнейший производитель iPhone, спешно возводит гигантский завод в Индии. Это решение было принято в связи резким ухудшением торговых отношений между США и Китаем, где сосредоточена основная часть производства компании.

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Foxconn срочно расширяет свое присутствие за пределами Китая, выбирая Индию как новую производственную площадку. Завод в Бангалоре станет вторым по величине среди всех предприятий компании, занимая территорию площадью 1,2 млн квадратных метров. Строительство планируется завершить всего за несколько месяцев, чтобы оперативно адаптироваться к новым торговым реалиям.

Решение о переезде производства связано с действиями президента США Дональда Трампа (Donald Trump), который ввел пошлины на китайские товары в размере 140% (цифра на момент публикации этого материала). В ответ Пекин ввел аналогичные меры, что привело к приостановке поставок продукции таких компаний, как HP и Dell, в США, а для Foxconn это стало сигналом к диверсификации производства.

Индия выглядит как наиболее логичный выбор благодаря уже существующему опыту работы Foxconn в этой стране. Несмотря на то, что Индия также попала под новые пошлины США, их размер составляет всего 26%, а внедрение отложено на 90 дней.

Новый завод позволит удвоить производство iPhone в Индии до 30 млн единиц в год, что составит около 60% от общего объема поставок в США. Apple активно поддерживает этот шаг, так как он поможет минимизировать рост цен на смартфоны для американских потребителей, которые могли бы увеличиться в полтора раза из-за пошлин.

Строительство завода в Бангалоре — лишь часть глобальной стратегии Apple по расширению производства за пределами Китая. Например, в Хайдарабаде уже готовятся к запуску производства AirPods. По прогнозам аналитиков, доля Индии в мировом производстве продукции Apple может достичь 25% уже к концу 2025 года, что значительно опережает первоначальные прогнозы.

Сотрудничество с местными властями позволило оптимизировать логистические процессы. Так, время таможенного оформления в аэропорту Ченнаи сократилось с 30 до 6 часов, что особенно важно, учитывая растущие объемы поставок. Например, только в январе 2025 года стоимость экспорта iPhone из Индии в США составила $770 млн.

Стоит сказать, что Apple и Foxconn не только создают новые рабочие места в Индии, но и внедряют инновационные подходы к организации производства. Например, на заводе в Шриперумбудуре появились воскресные смены, чтобы выполнить возросшие заказы.