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Gorovic
ASUS повысила мощность видеокарты RTX 5080 ROG Astral до 450 Вт через обновление BIOS
Апдейт BIOS для ASUS ROG Astral RTX 5080 повысил TGP до 450 Вт, раскрыв дополнительный потенциал карты. Но главный вопрос в том, насколько это оправдано, если прирост FPS составил всего несколько процентов.

                                                        Источник изображения: wccftech.com

Компания ASUS выпустила обновление BIOS для видеокарты GeForce RTX 5080 ROG Astral, увеличив ее общую графическую мощность (TGP) до 450 Вт, что на 50 Вт больше первоначальных значений. Обновление направлено на раскрытие потенциала моделей ROG Astral, которые, по мнению ASUS, способны на большее. 

Увеличение TGP до 450 Вт делает GeForce RTX 5080 ROG Astral одной из самых мощных версий в своей линейке, особенно учитывая, что базовые модели GeForce RTX 5080 имеют более низкий уровень энергопотребления, отмечает издание VideoCardz. Благодаря этому, ASUS смогла поднять планку энергоэффективности, одновременно опередив в этом плане конкурентов. 

Обновление BIOS было выпущено 14 марта и в основном содержит изменение рейтинга TGP. Хотя ASUS явно не обозначает, что её сподвигло на изменения, вероятно, это сделано для позиционирования модели ROG Astral как предложения высшего уровня и получения дополнительной производительности за счёт увеличения лимитов.

Примечательно, что среди аналогичных моделей с TGP 450 Вт на рынке представлена только видеокарта GeForce RTX 5080 Gaming от Gigabyte. Однако, в отличие от ROG Astral, эта модель не считается топовой в своем сегменте, что делает выбор ASUS еще более интересным и, по всей видимости, стратегически важным для компании. 

Несмотря на увеличение мощности, эксперты не ожидают значительного прироста производительности, так как предполагаемый рост составит всего 2–5%. Это означает, что для большинства пользователей изменения могут оказаться не столь заметными. Тем не менее, решение ASUS подчёркивает её стремление укрепить свои позиции в сегменте высокопроизводительных видеокарт, где конкуренция становится всё более острой.

Аналитики отмечают, что данный шаг ASUS может быть частью более широкой стратегии по привлечению энтузиастов и геймеров, которые ищут самые мощные решения на рынке. «Конкуренция в сегменте топовых видеокарт сейчас невелика, и ASUS явно хочет занять эту нишу», — считает Джон Педди (John Peddie), эксперт в области графических технологий. Тем более, что в условиях ограниченного числа видеокарт наивысшего класса такие действия компании могут оказаться большим преимуществом.

#asus #rtx 5080 rog astral
Источник: videocardz.com
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