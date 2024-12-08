MacWhisper 11 получил обновленный интерфейс, который упрощает доступ к основным функциям и позволяет легко управлять транскрипциями с помощью нового бокового меню.

Источник изображения: MacWhisper

Вышло обновление популярного приложения MacWhisper, работающего на основе искусственного интеллекта, для быстрого перевода голоса в текст. Новая версия доступна в качестве бесплатного обновления для текущих пользователей. Разработчики сосредоточились на улучшении дизайна и удобстве использования, сохранив при этом мощные функции, которые сделали MacWhisper популярным инструментом.

Одним из ключевых изменений является новый дизайн интерфейса с удобной боковой панелью. «Новая сворачиваемая боковая панель обеспечивает лёгкий доступ к настройкам отображения, подсказкам ИИ, переводам, информации о транскрипции, а также к спикерам», – говорится в анонсе MacWhisper 11. Пользователи получили больше контроля над внешним видом транскрипций, могут настраивать размер текста, цвета и отступы.

MacWhisper 11 также предлагает улучшенную функцию диктовки, работающую на базе искусственного интеллекта. «С помощью функции диктовки MacWhisper пользователи могут диктовать текст с чрезвычайно высокой точностью в любом текстовом поле на своём Mac. Диктовка более чем в четыре раза быстрее, чем набор текста, а благодаря интеграции с ИИ можно автоматически переписывать диктовку на лету», – отмечают разработчики приложения. Кроме того, теперь MacWhisper можно запускать только в строке меню, не занимая место в Dock.

Также в новой версии реализована поддержка локальных ИИ-сервисов, таких как LM Studio и Ollama, что обеспечивает дополнительную конфиденциальность данных. Разработчики добавили и ряд других улучшений, включая возможность изменения размера шрифта, более удобную навигацию, улучшенный экспорт в HTML, а также более точную синхронизацию воспроизведения аудио и видео.

В MacWhisper 11 в целом улучшена работа с диктовкой, исправлены ошибки, связанные с отображением в истории буфера обмена, и добавлены новые функции, такие как автоматическое определение активности голоса (Voice Activity Detection) для моделей WhisperKit (что повышает скорость транскрипции). Добавлена опция использования Voice Activity Detection для моделей WhisperKit для устранения проблем, связанных с пустыми фрагментами аудио.

Для тех, кто работает с несколькими собеседниками, MacWhisper 11 предлагает удобные инструменты для управления и идентификации каждого из них. Можно назначать спикеров отдельным сегментам, используя клавиши 1, 2, 3 и т.д., а также настраивать цвета для каждого спикера.