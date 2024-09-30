В то же время, Ryzen 7000 пока несовместим с CUDIMM из-за проблем с загрузкой, и неизвестно, будет ли добавлена поддержка в будущем.

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Стало известно, что процессоры AMD Ryzen 9000 серии смогут работать с CUDIMMs, хотя ранее считалось, что эта технология будет поддерживаться исключительно платформой Intel Arrow Lake-S. Это заявление сделал один из оверклокеров MSI во время недавней интернет-трансляции, информацию о котором опубликовало издание VideoCardz.

На мероприятии MSI уточнила, что новые материнские платы X870 и X870E будут поддерживать CUDIMMs совместно с процессорами Ryzen 8000 и 9000. При этом материнские платы не будут совместимы с процессорами Ryzen 7000, которые останутся без поддержки этой технологии из-за нерешенной проблемы, связанной с загрузкой платформы. Представитель MSI, отметил, что проблема может быть решена в будущем.

MSI также акцентировала внимание на том, что материнские платы X870 были оптимизированы для улучшения качества сигнала, что, в свою очередь, повысит их способность поддерживать ультрабыстрые модули памяти. Хотя процессоры Ryzen 8000 (Phoenix) и 9000 (Granite Ridge) смогут работать с CUDIMMs, предыдущая серия Ryzen 7000 (Raphael) пока не готова к использованию этой технологии.

Пока неясно, какие именно скорости CUDIMM будут официально поддерживаться процессорами Ryzen 8000 и 9000, и смогут ли они соперничать со скоростями, доступными на платформах Intel Arrow Lake-S. Если поддержка CUDIMMs для Ryzen 7000 все же будет введена, материнские платы могут изначально начать с уменьшенной скорости передачи данных, которая затем может быть отрегулирована вручную или автоматически для достижения оптимальных показателей.

Кроме того, непонятно, заинтересована ли AMD в добавлении поддержки CUDIMMs для своих процессоров предыдущего поколения и будет ли это действительно полезно. Отмечается, что достижение скоростей, таких как 10,000 MT/s, все еще остается больше мечтой, чем реальностью. Это говорит о том, что хотя разгон памяти с использованием отобранных модулей и повышенных напряжений может дать более высокие скорости передачи данных, их широкое внедрение займет значительное время.

Что касается стандартов производительности, установленных JEDEC, они весьма консервативны в отношении таймингов и напряжения, и любое увеличение считается разгоном, что выходит за рамки установленной спецификации. Модули памяти Clock Unbuffered Dual In-Line Memory Modules (CUDIMMs) имеют драйвер CDK, который официально поддерживает скорости передачи данных от 6,400 MT/s и выше. Ведущие производители модулей памяти для энтузиастов уже анонсировали свои продукты со скоростями 9,200 MT/s и 9,600 MT/s, которые, как предполагается, предназначены для платформ Intel Arrow Lake-S.