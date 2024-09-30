Финансирование от создателей Steam Deck поможет сделать Arch Linux еще более стабильным, безопасным и функциональным.

Источник изображения: Arch Linux

Valve, создатель Steam Deck и SteamOS, начинает прямое сотрудничество с командой Arch Linux, финансируя разработку ключевых компонентов дистрибутива. Благодаря поддержке Valve, Arch Linux сможет улучшить безопасность, оптимизировать цикл обновлений и ускорить разработку новых функций, что положительно скажется и на SteamOS.

Это сотрудничество стало возможным благодаря тому, что Steam Deck использует SteamOS 3, основанную на Arch Linux. Благодаря легковесной архитектуре Arch, данная система идеально подходит для игровых устройств, минимизируя нагрузку на производительность. Кроме того, Valve активно развивает Proton — совместимый слой, позволяющий запускать игры для Windows на Linux, значительно улучшая игровую среду для пользователей Steam Deck и OLED-версии устройства.

Хотя конкретные причины выбора Arch Linux для Steam Deck не раскрыты, можно предположить, что легкость и простота этого дистрибутива сделали его идеальным кандидатом для использования в Handheld PC устройствах. Более тяжеловесные дистрибутивы могли бы создать ненужную нагрузку, что плохо для портативных игровых консольных решений.

Главный разработчик Arch Linux Левенте Полиак (Levente Polyak) отметил, что Valve предоставляет поддержку для двух критически важных проектов: создания инфраструктуры сборки и обеспечения защищенной подписи. Это позволит команде Arch работать над этими проектами без ограничений, связанных с добровольным участием разработчиков. Полиак подчеркнул, что такая поддержка значительно ускорит решение существующих проблем.

В долгосрочной перспективе ожидается, что это финансирование позволит Arch Linux улучшить безопасность дистрибутива и обеспечить более структурированные релизы по сравнению с текущим циклом обновлений. Это также может привести к улучшениям и добавлению новых функций, которые могут повысить производительность SteamOS 3 и улучшить пользовательскую игровую среду. Однако на данный момент более конкретные детали не определены.