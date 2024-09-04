Nvidia поддержал развитие «суверенного ИИ» в Японии, инвестировав в стартап Sakana AI, который специализируется на обучении ИИ на японском языке.

Источник изображения: Loren Elliott/Bloomberg

Корпорация Nvidia объявила о своем участии в раунде финансирования стартапа Sakana AI из Токио на сумму более 100 миллионов долларов. Bloomberg отмечает, что это одно из крупнейших вложений американского чипмейкера в развивающуюся сферу искусственного интеллекта в Японии.

Sakana, основанная в 2023 году двумя бывшими инженерами Google, получила финансирование Серии А, возглавляемое New Enterprise Associates, Khosla Ventures и Lux Capital. Стартап планирует сотрудничать с Nvidia в области исследований, предоставления доступа к вычислительным мощностям и «развития ИИ-сообщества» в Японии.

Сakana AI, что в переводе с японского означает «рыба», нацелена на создание недорогих генеративных моделей искусственного интеллекта, использующих небольшие наборы данных. Команда стартапа уже представила несколько таких моделей, ориентированных пока только на японоговорящих пользователей, продемонстрировав, как быстро местные компании могут развивать свои возможности в этой области. Сотрудничество с Nvidia, как сообщается, будет включать совместные исследования, доступ к дата-центрам и инициативы по созданию сообществ в сфере ИИ.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отметил, что его компания заинтересована в усилиях Sakana по популяризации искусственного интеллекта в Японии. Хуанг подчеркнул, что «страны начинают использовать суверенный ИИ для учета и кодирования своих данных, культуры и языка через уникальные языковые модели». Он также добавил, что команда Sakana AI «способствует совей деятельность демократизации ИИ в Японии в целом».

Стоит отметить, что Nvidia, производящая ускорители, играющие ключевую роль в развитии генеративного ИИ, с 2023 года активно инвестирует в стартапы, при этом Япония привлекает все больше внимания со стороны Nvidia как перспективный рынок ИИ. Microsoft также объявила о планах инвестировать 2,9 миллиарда долларов в течение двух лет для расширения своей инфраструктуры облачных вычислений и дата-центров в Японии. Кроме того, соучредитель OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) недавно открыл офис в Токио. Microsoft, кстати, уже сотрудничает с местным SoftBank в области генеративного ИИ, в то время как OpenAI работает с компанией Rakuten Group.

Отмечается, что подход Sakana AI, который предполагает автоматизацию создания моделей ИИ с использованием алгоритмов, имитирующих естественный отбор, контрастирует с подходами таких ведущих игроков, как OpenAI, которые тратят миллиарды на обучение ИИ на огромных наборах данных.