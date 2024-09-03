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Gorovic
Der8auer в деталях рассказал о купленном на OLX поддельном процессоре AMD Ryzen 7 7800X3D
Сэкономил €100, потерял €400: все отличия фейкового Ryzen 7 7800X3D от оригинала.

                                                              Источник изображений: Der8auer

Известный техноблогер Der8auer (Роман Хартунг) рассказал историю одного из своих зрителей, который стал жертвой мошенников, купив поддельный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D. В своем видео Der8auer подробно разобрал отличия подделки от оригинального процессора.

Потерпевший приобрел процессор на румынской онлайн-площадке OLX, аналоге Facebook Marketplace. На таких площадках в основном продают товары частные лица, поэтому гарантии и возможность возврата практически отсутствуют. Покупателя привлекла низкая цена – всего €300, что на €100 меньше среднерыночной стоимости Ryzen 7 7800X3D в Европе.

Однако радость от покупки быстро сменилась разочарованием. После установки процессора в материнскую плату система отказалась загружаться. Была проведена базовая диагностика, проверены контакты мультиметром, но признаков жизни процессор не подавал.

Der8auer выкупил нерабочий процессор у Брюса по полной официальной розничной цене, чтобы тот смог приобрести новый у проверенного продавца. Сам же блогер получил возможность детально изучить подделку и поделиться результатами со своими зрителями.

Еще до получения процессора Der8auer заметил на фотографиях несколько подозрительных деталей. Во-первых, цвет подложки чипа был неестественно синим, с недостатком зеленого оттенка. Во-вторых, конденсаторы процессора, которые у оригинального Ryzen 7 7800X3D покрыты защитной смолой, у подделки были гладкими и блестящими.


При детальном осмотре подозрения подтвердились. Кроме того, Der8auer отметил, что печатная плата поддельного процессора оказалась значительно тоньше, чем у оригинала (0,964 мм против 1,308 мм), из-за чего он неплотно сидел в сокете материнской платы. Наложив фотографии оригинального и поддельного процессоров друг на друга в графическом редакторе, Der8auer также обнаружил множество отличий в гравировке и маркировке, которые сложно заметить невооруженным глазом без непосредственного сравнения.

#amd #amd ryzen #olx
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