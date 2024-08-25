Black Myth: Wukong превзошла по популярности Cyberpunk 2077 и Elden Ring, став лидером продаж в Steam и подтвердив статус нового игрового хита.

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Разработанная в Китае игра Black Myth: Wukong всего за 83 часа была продана тиражом в 10 миллионов копий, что сделало ее одним из самых успешных дебютов в истории игровой индустрии, сообщает Bloomberg.

Игра, разработанная компанией Game Science при поддержке Tencent Holdings, была выпущена в прошлый вторник и к вечеру пятницы по пекинскому времени достигла отметки в 10 миллионов проданных копий. По данным разработчиков, пиковое количество игроков, одновременно находящихся в игре, достигло 3 миллионов на платформах PC и PlayStation.

Black Myth: Wukong — это приключенческий экшен, основанный на мифологии о легендарном Короле обезьян. Игра в первый же день стала самым популярным одиночным тайтлом в Steam, обойдя такие ожидаемые релизы, как Cyberpunk 2077 и Elden Ring, по данным SteamDB и установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam, подтвердив свой статус крупнейшего PC-релиза за последнее время.

Игра стоит около 38 долларов в Китае и Гонконге, в то время как в США ее цена составляет 60 долларов. Black Myth: Wukong нацелена в первую очередь на местный рынок и в игре воссозданы исторические китайские храмы. По словам аналитика Niko Partners Дэниела Ахмада (Daniel Ahmad), Wukong стала прибыльной уже в первый день и заработала более 450 миллионов долларов валовой выручки за первые три дня.

Успех Black Myth: Wukong может свидетельствовать о том, что китайский игровой рынок объемом более $40 млрд преодолевает период застоя, вызванный годами регуляторных препятствий. Это лето ознаменовалось необычайно большим количеством крупных релизов, включая также DnF Mobile от Tencent, Naraka: Bladepoint Mobile от NetEase и ZZZ от инди-студии Mihoyo.