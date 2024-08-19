Попытка Ирана повлиять на выборы в США через ChatGPT провалилась, утверждает OpenAI.

Источник изображения: David Paul Morris/Bloomberg

Компания OpenAI объявила о закрытии сети иранских аккаунтов, которые использовали чат-бот ChatGPT для попытки проведения кампании иностранного влияния, нацеленной на президентские выборы в США. Эти аккаунты генерировали длинные статьи и комментарии в социальных сетях, стараясь создать иллюзию поддержки как со стороны либеральных, так и консервативных пользователей.

Согласно информации, предоставленной OpenAI агентству Bloomberg, созданный контент включал посты, в которых утверждалось, что бывший президент Дональд Трамп подвергается цензуре в социальных сетях и готов объявить себя королем США. Другие сообщения описывали выбор вице-президентом Камалой Харрис (Kamala Harris) Тимa Уолза (Tim Walz) в качестве её напарника как «рассчитанный выбор для единства».

Кампания влияния также охватывала темы, связанные с войной Израиля в Газе, Олимпийскими играми в Париже, а также модой и красотой. Тем не менее, как отметил Бен Ниммо (Ben Nimmo), ведущий исследователь команды Intelligence and Investigations OpenAI, «операция пыталась играть на обе стороны, но не получила значительного отклика ни от одной из них».

Насчет значимости кампании, Ниммо добавил, что, несмотря на использование современных AI-технологий, «операция не смогла привлечь достаточное количество зрителей». Это свидетельствует о том, что иностранные операторы все еще пытаются разобраться, как использовать новые инструменты искусственного интеллекта, которые могут быстро генерировать убедительные материалы.

OpenAI не уточнила точное количество удаленных аккаунтов, однако сообщила, что также выявила дюжину аккаунтов на платформе X (ранее Twitter) и один на Instagram, которые были вовлечены в эту деятельность. Instagram уже удалил указанный аккаунт, который в целом был посвящен Шотландии и публиковал посты о еде. Представители X не ответили на запрос о комментарии.

Эти события происходят на фоне расследования, связанного с предполагаемыми иранскими хакерами, которые получили доступ к политической кампании Трампа, что привело к федеральному расследованию возможного иностранного вмешательства перед выборами в США, которые состоятся в ноябре. Сообщество разведки США постоянно предупреждает о попытках иностранных правительств формировать мнения американцев.

В мае OpenAI сообщала, что сети из Китая, Ирана и Израиля пытались использовать продукты компании для усиления своих пропагандистских усилий. Тем не менее, эти кампании также не смогли значительно увеличить вовлеченность пользователей, согласно данным стартапа.