Новый ИИ-чип Cixin P1, созданный в Китае, обещает производительность на уровне 45 TOPS и уже запускается в массовое производство.

Китайская компания Cixin представила новый высокопроизводительный ИИ-чип Cixin P1, который соответствует мировым стандартам, обеспечивая производительность на уровне 45 TOPS (триллионов операций в секунду), сообщает издание Tomshardware. Этот чип, основанный на архитектуре ARM и выполненный по 6-нм технологии, был разработан для внедрения в различные области, включая искусственный интеллект, машинное обучение и обработку больших данных.

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Источник изображения: Cixin Technology

Cixin P1 представляет собой 12-ядерный процессор на архитектуре Armv9.2-A , который был спроектирован для максимизации вычислительных мощностей в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Он построен на 6-нм техпроцессе, с 12-ядерным ЦП с частотой 3,2 ГГц, 10-ядерной интегрированной графикой и NPU, способным выдавать 30 TOPS, что увеличивает общий показатель пакета до 45 TOPS. С таким уровнем производительности, по мнению экспертов, чип способен успешно конкурировать с аналогичными решениями от ведущих мировых производителей, таких как NVIDIA, Qualcomm, AMD и Intel.

На фоне санкций со стороны США, разработка Cixin P1 является особенно значимым успехом для Китая в сфере технологий и искусственного интеллекта, и подчеркивает стремление страны к независимости в производстве высокотехнологичных компонентов.

Чип будет применяться в различных устройствах, включая серверы, облачные платформы и специализированные системы для обработки данных. Ожидается, что Cixin P1 найдет свое применение в высокопроизводительных вычислительных системах и решениях для бизнеса, а также в области автономных технологий и умных устройств.

Выход Cixin P1 на рынок безусловно усиливает конкуренцию в сфере ИИ-чипов, где доминируют западные компании. Но с увеличением спроса на решения для искусственного интеллекта и обработки данных, китайские производители также стремятся занять свою нишу и предложить альтернативу существующим предложениям, что подчеркивает растущее значение Китая как ключевого игрока в области технологий и инноваций вопреки санкционному давлению США.

Как отмечает Tomshardware, появление Cixin P1 может оказать значительное влияние на глобальную индустрию полупроводников. Успех этого чипа может привести к увеличению инвестиций в исследование и разработку новых технологий в Китае, а также к укреплению позиций китайских компаний на международной арене. Это также может способствовать развитию более конкурентоспособного рынка, что в конечном итоге глобально приведет к улучшению технологий и снижению цен для конечных пользователей.