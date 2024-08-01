Новый AmpereOne Aurora разработан с использованием Arm-ядр и поддержкой HBM памяти, обеспечивая высокую производительность для задач искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Источник изображения: Ampere

Компания Ampere Computing, известная своими ARM-процессорами для серверов и облачных вычислений, представила свой новый флагманский чип AmpereOne Auroa, который оснащён впечатляющими 512 ядрами и разработан для растущих потребностей в области искусственного интеллекта и облачных вычислений.

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Одной из ключевых особенностей Auroa, как сообщает Tomshardware, является поддержка памяти HBM (High Bandwidth Memory), которая обеспечивает высокую пропускную способность и низкие задержки. Это позволяет процессору эффективно справляться с задачами, связанными с обучением моделей ИИ и обработкой больших данных, что делает процессор идеальным выбором для современных дата-центров.

Auroa нацелен на использование не только для искусственного интеллекта, но и в других областях, включая облачные вычисления, высокопроизводительные вычисления (HPC). Он может быть применён в дата-центрах для обработки больших данных, анализа в реальном времени и выполнения сложных вычислительных задач, являясь, по сути, универсальным инструментом для бизнеса. При этом компания утверждает, что Auroa сможет обеспечить значительное сокращение затрат на энергопотребление, что особенно важно для глобальных дата-центров, стремящихся уменьшить свои расходы и углеродный след.

В дополнение к анонсу своего нового процессора, Ampere представила ценовую политику для процессоров AmpereOne M. Флагманская модель с 192 ядрами будет стоить $5,555, а более доступная модель с 96 ядрами — $4,761. Все процессоры AmpereOne M производятся с использованием 5-нм техпроцесса TSMC и поддерживают 12 каналов памяти DDR5. В линейке также представлены модели с 128, 144, 160 и 192 ядрами, с диапазоном теплового пакета (TDP) от 185 до 332 Вт.

С выходом Auroa компания укрепляет свои позиции на рынке процессоров, где конкуренция становится всё более жесткой. В условиях растущего спроса на высокопроизводительные вычисления и технологии ИИ, Ampere стремится предложить альтернативу более известным брендам, таким как Intel и AMD. Важно отметить, что компания уже зарекомендовала себя как надежный производитель процессоров для облачных решений, и новый Auroa может помочь компании завоевать ещё большую долю рынка.