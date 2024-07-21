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Gorovic
Google Chrome вводит новое предупреждение безопасности
Google вводит новое предупреждение о загрузке файлов в браузере Chrome, требуя от пользователей объяснения причин скачивания.

                                                                Источник изображения: Techspot

Компания Google внедряет очередное изменение в работу своего браузера Chrome, касающееся обработки потенциально опасных или неизвестных загрузок. В ближайшее время популярный браузер начнет отображать новое полноэкранное предупреждение, предлагая пользователям указать причину загрузки потенциально "вредоносного" файла, сообщает ресурс TechSpot.

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В последние годы веб-браузеры стали более осторожно относиться к загрузкам с удаленных серверов. Файлы предварительно сканируются на наличие известных угроз безопасности, и пользователям не рекомендуется продолжать загрузку, если файл неизвестен или слишком новый. Вскоре Chrome усилит этот подход, отображая полноэкранное предупреждение для потенциально опасных загрузок.

Google Chrome использует технологию Safe Browsing для защиты пользователей от интернет-угроз. Файлы сканируются в режиме реального времени, и загрузки блокируются немедленно, если браузер считает их потенциально опасными для устройства пользователя. Если неизвестный или вредоносный файл заблокирован, пользователи могут удалить запись из истории браузера или узнать, почему Chrome  заблокировал загрузку. 

                                                              Источник изображения: Techspot

Третий вариант предоставляется на внутренней странице "chrome://downloads/", где файл, помеченный как вредоносный или опасный, можно загрузить в любом случае. Текущие версии Chrome также предлагают всплывающее меню для "загрузки опасного файла" в обход предупреждения.

Интересно, что новое полноэкранное "предупреждение о загрузке", появившееся в последних сборках Chrome, дает пользователям возможность восстановить прерванный процесс загрузки, несмотря на то, что Google запрашивает причину. 

Есть мнение, что введенное предупреждение безопасности еще больше усложнит загрузку файлов после многочисленных изменений, внесенных в последние годы. А некоторые пользователи, вероятно, вообще будут сбиты с толку необходимостью указывать причину для завершения загрузки, особенно если любая причина приведет к одному и тому же результату.

#google #google chrome
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