Компания начнёт удалять низкокачественные приложения для Android уже в следующем месяце.

Google повышает минимальные требования к качеству приложений для Android и в скором времени удалит из Play Store те из них, которые не соответствуют ожиданиям. Согласно последнему обновлению политики в отношении спама, приложения с "ограниченной функциональностью и контентом", такие как приложения, состоящие только из текста, приложения с одной картинкой для обоев или приложения, которые в прямом смысле ничего не делают, будут запрещены в Play Store с 31 августа. Об этом сообщило издание TheVerge.

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Новые правила дополняют существующие ограничения, которые запрещают размещение в магазине приложений, не работающих должным образом, а именно, не отвечают на запросы, не устанавливаются, вылетают или иным образом функционируют некорректно. Google заявляет, что добавила дополнительные требования, чтобы "гарантировать, что приложения соответствуют повышенным стандартам каталога Play и привлекают пользователей качественной функциональностью".

Это не первая попытка Google навести порядок в приложениях своего магазина. Как отмечает Android Authority, в 2023 году из сервиса было удалено 2,28 миллиона приложений за нарушение правил и создание угрозы безопасности пользователей. В том же году Google заблокировала 333 000 тысячи "плохих" учетных записей Google Play за неоднократные серьезные нарушения правил, а также в связи с опасениями по поводу мошенничества и вредоносных программ.