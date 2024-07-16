Тайваньские компании, играющие ключевую роль в производстве серверов и компонентов для искусственного интеллекта, успешно извлекают выгоду из растущего спроса в этой сфере.





Источник изображения: Compal Electronics

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Стремительное развитие рынка систем искусственного интеллекта сулит большие прибыли не только разработчикам ПО, но и производителям "железа". Издание Nikkei Asian опубликовало июньскую статистику, которая хорошо демонстрирует, как тайваньские компании, играющие ключевую роль в производстве серверного оборудования, с успехом используют этот тренд.

Согласно данным издания, в июне выручка 19 крупнейших техногигантов Тайваня показала рост на 13,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув внушительных $38,2 млрд. Важно отметить, что положительная динамика наблюдается уже четвертый месяц подряд, что свидетельствует о стабильности спроса.

Но настоящим триумфатором июня стала компания Asustek Computer. Производитель ПК и серверов, известный своими инновационными решениями в области ИИ, зафиксировал впечатляющий рост выручки на 21,5%. Этот результат превзошел даже показатели 2020-2022 годов, когда пандемия и удаленная работа стимулировали спрос на электронику. В Asustek отмечают, что рост обеспечили как новые модели ПК с ускоренными функциями ИИ, так и серверное направление.

Другие игроки рынка также не остались в стороне. Compal Electronics, специализирующаяся на контрактном производстве ПК, впервые за пять месяцев зафиксировала рост выручки, который составил 1,3%. Quanta Computer, собирающая ПК и серверы, увеличила выручку на внушительные 23,4%, и во многом благодаря ослаблению дефицита ускорителей вычислений, которые необходимы для работы ИИ-систем.

Даже Foxconn, широко известная как сборщик iPhone и производитель серверного оборудования, не упустила возможность заработать на буме ИИ и зафиксировала рост выручки на 16,1%. Интересно, что при этом продажи смартфонов у Foxconn снизились в силу сезонных тенденций. А вот конкурент Foxconn, компания Pegatron, не смогла похвастаться успехами, зафиксировав падение выручки на 14,2%.

Не менее интересная ситуация складывается и на рынке чипов. TSMC, лидер мирового рынка производства полупроводников, завершила июнь с ростом выручки на 32,9%. А вот UMC, ориентированная на более зрелые литографические технологии, столкнулась с падением на7,9%. Разработчик процессоров MediaTek зафиксировал прирост на 12,8%, а компания ASE Holdings, специализирующаяся на упаковке чипов, на 0,4%.

Июньские результаты тайваньских IT-гигантов показали, что компании успешно адаптировались к новым реалиям рынка и готовы извлекать выгоду из развития перспективных направлений.