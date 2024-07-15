Криптовалюта получила мощный импульс после покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании. Биткоин достиг отметки в $62 508 и предположительно продолжит рост на этой неделе.

Источник изображения: convertcrypto.ru

В минувшие выходные на митинге в Пенсильвании произошел инцидент, который может изменить ход предвыборной кампании в США. Попытка покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа привела к резкому скачку стоимости биткоина, который достиг двухнедельного максимума, сообщает ресурс Convertcrypto.ru со ссылкой на Reuters.

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Криптовалюта подорожала на 8,6%, достигнув отметки в 62 508 долларов, что стало самым высоким показателем за последние две недели. Другая популярная криптовалюта, эфириум, также подорожала на 6,8%, достигнув цены в 3322 доллара США.

Трамп, который баллотируется на пост президента США против действующего президента Джо Байдена, неоднократно критиковал попытки демократов установить жёсткие ограничения на криптовалютный сектор. В июне, на мероприятии в Сан-Франциско, он заявил о своей однозначной позиции как защитника криптовалюты.

Инцидент произошёл в субботу на митинге в Пенсильвании. По словам Трампа, пуля прошла сквозь левое ухо, но он не пострадал, его штаб также сообщает, что Трамп чувствует себя хорошо. Аналитики считают, что это событие может помочь экс-президенту укрепить свои позиции и повысить шансы на победу на выборах.

Ожидается, что в ближайшие дни число сделок, связанных с прогнозированием результатов выборов, значительно увеличится. А по словам Тони Сикаморе, аналитика из IG, к концу недели биткоин может достичь отметки в 65 000 долларов после долгого четырехнедельного спада на фоне новостей о выплатах кредиторам токийской биржи Mt. Gox.