Новый китайско-французский космический аппарат SVOM разработан для исследования таинственных гамма-всплесков.

Источник изображения: chinadaily.com.cn

SVOM был запущен в субботу в рамках совместной китайско-французской миссии для изучения гамма-всплесков – самых мощных взрывов во Вселенной.

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SVOM - это пример плодотворного международного сотрудничества в области космических исследований. Космический аппарат, сконструированный в Китае, оснащен научными приборами, разработанными как в Китае, так и во Франции. Французские ученые разработали гамма-камеру ECLAIR и микроканальный рентгеновский телескоп, в то время как китайские специалисты создали монитор гамма-всплесков и телескоп.

Гамма всплески – это кратковременные, невероятно энергетические взрывы, происходящие в далеких галактиках. С момента их случайного открытия в 1967 году они продолжают будоражить умы астрономов, и миссия SVOM состоит в том, чтобы хотя бы приоткрыть завесу тайны.

Надо сказать, что хотя SVOM не является первым космическим аппаратом, посвященным гамма-всплескам (ранее были запущены миссии NASA Комптон и итальянская орбитальная обсерватория BeppoSAX), он обладает самым передовым набором инструментов, когда-либо собранных для этого миссии. При этом цели SVOM выходят за рамки изучения гамма-всплесков. Ученые надеются, что, изучая эти мощные события, они получат новые знания о темной энергии, эволюции Вселенной и даже о таинственной связи между гравитационными волнами и электромагнитными сигналами.

SVOM является не только научным достижением, но и свидетельством успешного международного сотрудничества в области исследования космоса. После запуска Китайско-французского океанографического спутника в 2018 году, SVOM стал новой главой в этом партнерстве.