Теперь можно перетаскивать ярлыки закреплённых приложений из меню «Пуск» непосредственно на панель задач.

Источник изображения: Microsoft

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Microsoft выпустила очередное тестовое обновление операционной системы Windows 11 под номером 22635.3785. Данная сборка появилась в бета-канале и содержит ряд функциональных дополнений, ориентированных на улучшение работы с меню «Пуск» и панелью задач.

Одним из ключевых нововведений стала возможность перетаскивать ярлыки закреплённых приложений из меню «Пуск» непосредственно на панель задач. Ранее пользователи могли закреплять ярлыки исключительно из списка «Все приложения», тогда как сам раздел с закреплёнными приложениями оставался «неподвижным». Теперь же появилась долгожданная опция гибкой настройки. Правда, согласно отзывам тестировщиков, анимация процесса перетаскивания пока выглядит не слишком элегантно и требует доработки.

Однако функционал перетаскивания на панель задач пока не распространяется на папки - их по-прежнему нельзя закрепить в этой области экрана. Впрочем, для многих опытных пользователей быстрый доступ с панели задач к избранным папкам был бы весьма удобен. Возможно, разработчики добавят и эту опцию в будущих обновлениях.

Ещё одно важное изменение коснулось представления «Все приложения» внутри меню «Пуск». Несколько предыдущих тестовых сборок Windows 11 содержали для этого раздела современный макет в стиле структуры приложений ОС Android. Также исчезла привычная сортировка списка приложений по алфавиту. Однако в свежей версии Майкрософт вернула алфавит, пусть и в виде горизонтально расположенных букв, а не традиционного вертикального столбца.

Помимо «Пуска», улучшения коснулись и перегруженной панели задач Windows 11. Хотя новые настройки пока не полностью работоспособны, они намекают на появление переключателей для скрытия значков уведомлений и часов. Последние можно будет сделать менее заметными, оставив на панели только время без даты. Эти опции позволят освободить дополнительное пространство на панели задач и сделать её более компактной.

В целом все представленные в сборке 22635.3785 улучшения соответствуют многочисленным пожеланиям пользователей Windows, которые ранее высказывали недовольство изменениями дизайна после перехода с «десятки».