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Gorovic
Intel до сих пор не знает, что вызывает сбой в играх на процессорах Core i9-13900K и i9-14900K
Из-за проблем со стабильностью флагманские чипы Intel часто вызывают сбои и вылеты в играх.

                                                           Источник изображения: techspot.com

Уже несколько месяцев владельцы процессоров Intel Core i9-13900K и i9-14900K сталкиваются с проблемами стабильности, которые приводят к частым сбоям и вылетам при запуске игр. Эта ситуация вызвала недовольство со стороны геймеров и побудила разработчиков игр направить жалобу в службу поддержки Intel. Компания пообещала разобраться в ситуации и провести расследование для выявления первопричины неполадок. 

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Далее немецкий блогер Игорь Вальдарфф (Igor's Lab) опубликовал информацию о том, что ему стало известно о внутреннем документе Intel, полученном по соглашению о неразглашении. В этом документе утверждалось, что основной причиной нестабильности чипов является «неправильное значение в алгоритме микрокода, связанном с функцией eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost)». Иными словами, в микрокоде, отвечающем за динамическое увеличение тактовой частоты процессора при определённых температурных условиях, была обнаружена ошибка, вызывающая сбои.

У пользователей появилась надежда, что проблема будет решена. Однако ожидания оказались преждевременными. В официальном заявлении компании говорится, что сообщения СМИ о якобы найденной первопричине не соответствуют действительности.

Intel подтвердила, что действительно обнаружила проблему в алгоритме eTVB, которая потенциально может способствовать нестабильности чипов. Однако эта ошибка не является корневой причиной массовых сбоев в играх. Компания продолжает расследование совместно со своими партнёрами и пока не может точно указать, в чём заключается основная неисправность.

Тем временем разработчики игр выпускают рекомендации для владельцев проблемных процессоров Intel, как временно обойти эту проблему. Основной совет заключается в снижении разгона процессора, не допуская работы на предельных тактовых частотах.

Например, Epic Games предлагает изменить настройки BIOS, чтобы ограничить разгон. Разработчики игр Vermintide 2 и Warhammer 40,000: Darktide рекомендуют использовать утилиту Intel Extreme Tuning Utility (XTU) для снижения частоты ядер Performance с x55 до x53. В Gearbox советуют полностью отключить разгон в BIOS или через XTU. Создатели Outpost: Infinity предлагают ограничить максимальную частоту примерно 5 ГГц вместо заявленных 5,5 ГГц.

При этом отмечается, что проявления проблемы у разных пользователей сильно варьируются. У одних сбои начинаются сразу, у других спустя недели или месяцы нормальной работы. В некоторых случаях возникают ошибки типа "недостаточно памяти", в других игры вылетают на рабочий стол, а иногда случается и полное зависание системы.

Отмечается, что общей проблемой являются сбои в играх, использующих игровой движок Unreal Engine. Однако точная причина пока не установлена.

#intel #core i9
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