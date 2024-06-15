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Gorovic
Игровой корпус Aorus C400 Glass от Gigabyte получил престижную награду Red Dot Design Award
Новый 40-литровый корпус Aorus C400 Glass отличается высочайшей совместимостью комплектующих при компактных размерах. Все панели корпуса выполнены по безинструментальной технологии и легко снимаются вручную.

                                                             Источник изображения: Gigabyte 

Компания Gigabyte представила новую модель игрового корпуса Aorus C400 Glass, удостоенную престижной награды Red Dot Design Award 2024 года. Эта "средняя башня" объединяет ряд решений для обеспечения высокой производительности и удобства сборки при относительно компактных габаритах.

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Ключевой особенностью модели стала оптимизированная система вертикального воздушного потока. Вдохновлённая эффектом тяги, она способствует ускоренной конвекции и эффективному отводу тепла из корпуса. Панели с большим количеством вентиляционных отверстий в сочетании с четырьмя 120-миллиметровыми подсвечиваемыми вентиляторами обеспечивают хорошие воздушные потоки и вертикальную циркуляцию воздуха. Это позволяет Aorus C400 Glass демонстрировать стабильную производительность при использовании мощных комплектующих.

                                                        Источник изображения: Gigabyte 

Несмотря на компактный размер (около 40 литров), корпус отличается высокой совместимостью и поддерживает установку материнских плат форм-фактора ATX, видеокарт большой длины и блоков питания высокой мощности. Также возможна установка до 7 дополнительных вентиляторов, радиаторов размером до 360 мм сверху и снизу, трёх 2,5-дюймовых SSD и пяти 3,5-дюймовых HDD. 

Еще одним преимуществом AORUS C400 GLASS является возможность как вертикальной, так и горизонтальной установки видеокарты, то есть игроки могут выбрать оптимальный для себя вариант.

                                                             Источник изображения: Gigabyte

Что касается сборки системы, все панели корпуса выполнены по безинструментальной технологии и легко снимаются вручную. Это делает процесс установки комплектующих максимально простым и удобным. Также присутствует съёмная крепёжная планка для быстрой установки вентиляторов и радиаторов на верхней панели. Встроенные противопылевые фильтры с магнитным креплением облегчают очистку корпуса.

Дополняет дизайн Aorus C400 Glass эффектная подсветка RGB Fusion. Благодаря световодам в передней панели создаётся приятная атмосфера за рабочим столом. Подсветку можно синхронизировать с другими устройствами Aorus при помощи ПО Gigabyte Control Center, а закалённое стекло боковой панели позволяет любоваться внутренним устройством системы.

#gigabyte #aorus c400 glass
Источник: techpowerup.com
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Gigabyte выпустила новый игровой корпус AORUS C400 GLASS
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