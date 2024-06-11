Новые правила использования Photoshop вызвали волну критики со стороны пользователей, обеспокоенных за сохранность своего контента.

Источник изображения: Adobe

Компания Adobe внесла изменения в пользовательское соглашение, вызвавшие беспокойство среди пользователей приложения.

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При запуске новой версии Photoshop пользователям стало появляться всплывающее окно с обновленными правилами и условиями использования программы. В тексте соглашения появились формулировки о том, что Adobe может получать доступ и анализировать контент, созданный в Photoshop, с помощью автоматизированных и ручных методов. Это вызвало опасения у профессиональных пользователей, которые работают с конфиденциальным контентом клиентов в рамках коммерческих проектов.

Без согласия с новой политикой доступ к Photoshop блокировался, что еще больше разозлило пользователей. Многие опасались, что Adobe может незаконно присваивать права на интеллектуальную собственность в отношении контента, созданного в Photoshop. Также высказывались опасения по поводу использования работ пользователей для обучения нейросетевых алгоритмов, в частности, недавно анонсированного генеративного ИИ Adobe Firefly.

После волны критики со стороны сообщества Adobe опубликовала официальный ответ в своем блоге. В сообщении компания разъяснила смысл обновленных формулировок в пользовательском соглашении и заверила, что никаких существенных изменений не произошло.

Согласно разъяснениям Adobe, доступ к контенту пользователей необходим для работы некоторых облачных функций Photoshop, таких как нейронные фильтры, инструмент удаления фона и другие. При их использовании происходит взаимодействие с серверами Adobe, где контент может анализироваться на предмет наличия незаконного или вредоносного содержания.

Adobe подчеркнула, что не претендует на право собственности в отношении контента, созданного пользователями в Photoshop. Также заверила, что контент клиентов не будет использоваться для обучения ИИ Firefly или других алгоритмов компании.

Тем не менее, чтобы минимизировать риски, пользователям рекомендуется отключить опцию предоставления своего контента Adobe для исследований и разработок. Этот параметр находится в настройках конфиденциальности учетной записи Adobe.

Хотя компания и попыталась успокоить общественность, опасения по поводу использования личных данных пользователей сохраняются.