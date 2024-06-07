Глава Nvidia высоко оценил дизайн новой модели RTX 4080 Master от компании Palit и даже оставил автограф.

Источник изображений: TechPowerUp

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На проходящей в Тайбэе выставке компьютерных технологий Computex 2024 компания Palit Microsystems, один из крупнейших производителей видеокарт, преподнесла несколько сюрпризов для поклонников компьютерного железа. Palit показала обновленные модели видеокарт на базе нынешнего поколения чипов Nvidia Ada Lovelace, не дожидаясь выхода следующего поколения чипов Blackwell, релиз которого ожидается через полгода.

Одной из главных новинок стала модель GeForce RTX 4090 Neptunus с гибридной системой водно-воздушного охлаждения. Помимо традиционных вентиляторов и радиаторов, в неё встроен водяной блок жидкостного охлаждения, который можно подключить к внешней кастомной СЖО (система жидкостного охлаждения) при помощи фитингов G 1/4". Без подключения к внешней СЖО производительность карты соответствует уровню флагманской модели Palit GameRock OC на воздушном охлаждении.

Другой «звездой» стенда Palit стала мощная видеокарта GeForce RTX 4080 Super Beyond Limits с развитой трехвентиляторной системой охлаждения, занимающей 3,5 слота расширения. Её изюминкой является яркая RGB-подсветка с зеркальной отражающей панелью вдоль всего верхнего края. Также была продемонстрирована версия Beyond Limits Crystal с инкрустацией декоративными кристаллами Swarovski, создающими потрясающие световые эффекты.

Не обошлось и без внимания к более доступному сегменту, в котором была представлена элегантная модель GeForce RTX 4080 Master с двумя крупными вентиляторами, автограф на которой оставил даже генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, впечатлённый дизайном во время своего визита на стенд Palit.

Отдельно стоит отметить демонстрацию Palit совместно с компанией Lynk+ прототипа видеокарты RTX 4090 с инновационной модульной необслуживаемой СЖО. Эта система вызвала немалый ажиотаж среди посетителей выставки и, вероятно, вскоре может появиться в коммерчески доступных продуктах Palit.

Ну и напоследок представители Palit рассказали, что ведут разработку нового дизайна видеокарт, оптимизированного для компактных игровых ПК формата SFF, для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на мощные, но небольшие по размеру решения.