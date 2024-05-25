Компания MSI анонсировала первую материнскую плату для настольных ПК, поддерживающую инновационные модули оперативной памяти DDR5 с компрессией и уменьшенным форм-фактором CAMM2.

Источник изображения: MSI

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Новая плата MSI Z790 Project Zero Plus ориентирована на процессоры Intel 14-го поколения Core и во многом является продуктом для тестирования новых технологий. Ключевой особенностью стала именно поддержка CAMM2 - модулей памяти с существенно уменьшенным размером по сравнению со стандартными модулями DDR5 SO-DIMM для ноутбуков.

Интересно что один разъем CAMM2 реализует 128-битную шину DDR5 и позволяет полностью заполнить систему оперативной памятью всего одним горизонтально установленным модулем. Это дает экономию пространства до 64-% по сравнению с двумя модулями SO-DIMM. Кроме того, за счет идентичной длины трасс сигналов и питания оптимизируется работа интерфейса DDR5, особенно чувствительного к разбалансу каналов в конфигурации с двумя модулями на канал.

Несмотря на то, что изначально CAMM2 разрабатывался для ноутбуков, в настольных системах этот форм-фактор пока мало исследован. Экономия места не так важна для ПК, зато появляется возможность унификации компонентов и упрощения логистики за счет использования одних и тех же модулей CAMM2 как в ноутбуках, так и настольных системах.

В долгосрочной перспективе предстоит выяснить, способен ли CAMM2 обеспечить ощутимое преимущество по сравнению с традиционными модулями DIMM с точки зрения производительности и стабильности работы памяти или нет.

MSI продемонстрирует свою экспериментальную платформу вместе с партнером Kingston на выставке Computex. Kingston также покажет на выставке один из первых анонсированных модулей DDR5 CAMM2 — Fury Impact.



