Новая функция обеспечивает оптимальную интенсивность вибросигналов в зависимости от ситуации.

В новой бета-версии Android 15 Beta 2 для Google Pixel появилась интересная функция "Адаптивная вибрация". Она позволяет смартфону автоматически регулировать интенсивность вибрации в зависимости от окружающей обстановки.

реклама

Эта настройка использует данные от микрофона, акселерометра и других датчиков, чтобы определить, на какой поверхности лежит телефон и какой уровень вибрации в данный момент оптимален. Например, если Pixel лежит на столе, вибрация приглушается, чтобы не создавать лишнего шума. А если смартфон на мягком диване, интенсивность увеличивается, чтобы вибросигнал был ощутимее.

Google подчеркивает, что вся собираемая для работы этой функции информация обрабатывается локально на устройстве и никуда не передается. Отмечается, что "Адаптивная вибрация" - это развитие уже существующих в Android настроек ручной регулировки виброотклика. Теперь этот процесс автоматизирован и происходит в режиме реального времени, в зависимости от обстоятельств.

Одновременно это отличается от другой похожей функции "Адаптивная вибрация оповещений". Она тоже регулирует интенсивность, но только для входящих уведомлений, в зависимости от того, лежит ли телефон экраном вверх и включен ли дисплей. Новая концепция выглядит многообещающей и может сделать вибросигналы более комфортными и не раздражающими в разных ситуациях, не прибегая к ручной настройке.