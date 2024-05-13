Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности киберспорта в России на фоне увеличения числа геймеров и развития инфраструктуры.

Изображение: Astoria Internet

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В последние годы в России наблюдается стремительный рост популярности киберспортивных клубов. По данным издания "Коммерсант", их количество в стране впервые превысило число кинотеатров, а именно около 2,7 тысяч клубов против 2,2 тысяч кинотеатров.

Бум открытия новых площадок для геймеров происходит в таких городах, как Воронеж, Омск и Новосибирск. В целом по стране насчитывается уже 73 тысячи заведений с компьютерами или игровыми приставками.

По мнению основателя Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Дмитрия Лукина, главной причиной роста числа таких заведений является их высокая доходность, порядка 30-40% годовых. При этом, киберспортивные клубы привлекают разных посетителей. Кто-то просто интересно проводит там время, а кто-то начинает профессионально заниматься киберспортом, набираясь опыта для участия в крупных турнирах.

Статистика посещаемости киберспортивных клубов также впечатляет. Так в 2023 году их посетителями стали уже 3 миллиона человек, что больше, чем в предыдущем году 2022 году. Однако при этом, заполняемость залов снизилась из-за усиливающейся конкуренции между клубами.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост индустрии киберспорта в России, которая уже сейчас входит в топ-15 стран по уровню развития киберспорта, а аудитория любителей киберспорта и онлайн-игр ежегодно увеличивается на 15-20%.

Ожидается, что в ближайшие годы будут активно развиваться региональные киберспортивные лиги и турниры, и с ростом призовых фондов и зарплат профессиональных киберспортсменов, все больше молодых людей будут стремиться связать свою карьеру с этой сферой.