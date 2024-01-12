Уникальные динамики не только воспроизводят звук, но и передают более сотни разных ароматов.

Японская компания Aromajoin представила на выставке CES 2024 свою уникальную разработку Aroma Speaker 60. Это революционное устройство, которое не только воспроизводит звук, но и передает более сотни различных ароматов. Компания также предлагает комплект для разработки программного обеспечения (SDK) для создателей контента. SDK поможет разработчикам создавать видео с объемными эффектами запахов, обеспечивая полное погружение пользователя в атмосферу происходящего.

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Технологии виртуальной реальности, также известные как метавселенная или пространственные вычисления, в настоящее время ориентированы на работу только с тремя основными органами чувств: зрением, слухом и осязанием. Однако для достижения полного эффекта погружения необходимо учесть все физиологические чувства. Aroma Speaker 60 были разработаны с целью заполнить брешь, и теперь, благодаря возможности воспроизводить и звук, и запахи, эти динамики заставляют мозг человека глубже воспринимать то, что он видит.

Производитель не раскрывает подробностей о технической реализации своего синтезатора, однако известно, что он основан на комплекте ароматических модулей, размещенных в каждом динамике. Всего в двух колонках установлено 10 модулей. Каждый модуль содержит 6 картриджей с эфирными маслами базовых запахов, из которых формируются остальные ароматы. ПО, управляющее системой, комбинирует компоненты из этих картриджей для создания новых ароматов. Например, аромат соленой карамели был почти невыносимым, а цветочные ароматы оказались весьма приятными. Когда на экране появлялось зеленое поле, чувствовался запах влажной земли, а когда сцена менялась на город, чувствовался запах дыма.



Несмотря на то, что подобные устройства существуют уже более десяти лет, технология редко достигала такого уровня. По словам издания Yanko Design, эти динамики охватывают определенную область пространства и могут распространять запахи на расстояние около 2 метров. Запахи, воспроизводимые динамиками, являются отчетливыми, мощными и динамичными. При смене сцен на экране один запах исчезает, мгновенно сменяясь другим.

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Хотя ароматы, производимые устройством, не были полностью натуральными, они все же были убедительны. В продажу устройство еще не поступило, но компания предоставила сторонним разработчикам приложение с открытым исходным кодом и SDK для создания экосистемы вокруг этой технологии. Устройство совместимо с гарнитурами виртуальной реальности.