Технология AFMF позволяет создавать промежуточные кадры между двумя ранее отрисованными кадрами.

AMD анонсировала на CES 2024 выход своей новой технологии AMD Fluid Motion Frames (AFMF), которая улучшает качество изображения в компьютерных играх. Технология AFMF позволяет создавать промежуточные кадры между двумя ранее отрисованными кадрами, тем самым улучшая плавность движения и сглаживая неровности в изображении.

AFMF будет доступен в официальном стеке драйверов Radeon и будет работать в любой игре, поддерживающей DirectX 11 или 12. Это отличается от предыдущей функции AMD по генерации кадров для конкретной игры, которая доступна только в Forspoken и Immortals of Aveum и появится в ряде будущих игр.

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Технология основана на драйверах и не требует поддержки со стороны разработчиков игр. Это означает, что игроки смогут воспользоваться преимуществами AFMF в любой игре, в которую они хотят играть, независимо от того, поддерживает ли разработчик эту технологию или нет.

AMD утверждает, что AFMF улучшает качество изображения на 50%, а также позволяет уменьшить задержку кадров (input lag). Это может стать особенно полезно в rapid-fire shooters и других жанрах, где плавность движения и низкий инпут лаг могут иметь решающее значение для победы игрока.

Технология AFMF также может помочь сгладить неровности в изображении, которые могут возникнуть из-за нестабильной частоты кадров, которая может меняться в зависимости от сложности сцены и производительности графического процессора.

Несмотря на то, что Fluid Motion Frames основана на драйверах, AMD рекомендует разработчикам оптимизировать свои игры для работы с этой технологией, так как это может позволить добиться наилучшей производительности и качества изображения. AMD также планирует тесно сотрудничать с разработчиками игр, чтобы интегрировать AFMF в их игры и обеспечить наилучший опыт для игроков.

AFMF несомненно представляет собой интересную технологию, которая может улучшить качество изображения в компьютерных играх. Она доступна для пользователей Radeon RX 6000 series и будет включена в официальный стек драйверов Radeon с выходом Radeon Software Adrenalin 2024 Edition 22.1.1.

В дополнение к AFMF, AMD также анонсировала новую функцию SmartShift Max, которая позволяет автоматически переключаться между CPU и GPU в зависимости от текущей нагрузки. Это может помочь оптимизировать энергопотребление и улучшить производительность в определенных, слишком нагрузочных сценариях.

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Отметим также, что AMD объявила о партнерстве с Microsoft, которое позволит интегрировать AMD FidelityFX Super разрешение в Xbox Series X/S и Windows 11.