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Gorovic
Asus представил на CES 2024 оборудование для ПК со скрытыми кабелями
Графические процессоры RTX Super вместе с платой Z790 присоединились к семейству беспроводных устройств.

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За прошедший год на выставках было продемонстрировано множество прототипов аппаратного обеспечения со «скрытым кабелем», предназначенного для сборки ПК . Так как компании в основном используют эти мероприятия для демонстрации своей будущей продукции, то, как правило, информация попадает в заголовки газет, но не всегда воплощается в жизнь. 

На выставке CES 2024, Asus показала высокопроизводительное оборудование с использованием скрытого кабеля уже не в виде прототипа, а в "живом" виде. Компания называет свои бескабельные продукты «Назад в будущее» или BTF Edition.

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Ранее Asus демонстрировала продукцию исключительно среднего класса, включая материнскую плату mATX с чипсетом B760 и графическим процессором RTX 4070. Версия бескабельных продуктов Asus имеет новый двухслотовый интерфейс для графического процессора, позволяющий ему получать питание от материнской платы, поэтому материнская плата, корпус и графический процессор должны быть изначально совместимы. 

Теперь компания расширяет свое предложение, чтобы удовлетворить запросы сборщиков ПК именно высокого класса, добавив в них высокопроизводительные графические процессоры и материнские платы Intel Z790. Кроме того, также анонсированы два новых корпуса ATX с необходимыми разъемами, что дополняет набор аппаратного обеспечения для ПК, полностью построенного на Asus в сборке без кабелей.


Asus анонсировала новое BTF оборудование в своем блоге, демонстрируя его возможности. По словам компании, разъемы на задней панели улучшают процесс сборки ПК, поскольку все подключается с одной стороны. "Мы думаем, что когда вы соберете свой первый ПК со скрытым разъемом, вы будете впечатлены этим новшеством. Теперь ПК будет проще собрать, поскольку не придется для подключения устройств проникать в глубь корпуса, а работать только с задней стороной лотка материнской платы", - отметили в Asus.

Компания также анонсировала две новые материнские платы Z790 BTF - флагманскую Maximus Z790 Hero BTF, и более скромную TUF Gaming Z790-BTF WIFI. Обе материнские платы предлагают больше возможностей, чем предыдущая плата B760 из семейства TUF, и все это благодаря чипсету Z790. Также интересно, что бескабельная сборка будет иметь прозрачную боковую панель.

Кроме того, компания показала два совместимых корпуса ATX и два мощных GPU, которые включают высококачественную полноразмерную "башню" и стандартную среднюю башню, таким образом ориентируя свою продукцию на две группы потребителей: людей с высоким бюджетом и не очень. Оба графических процессора включают RTX 4090 в комплектации ROG Matrix, и RTX 4070 Ti Super.

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Asus пока не сообщает, когда его новое оборудование для сборки ПК поступит в широкую продажу и по какой цене.

#asus #ces 2024 #rtx super
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