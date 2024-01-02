Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
Copilot Chat доступен на боковой панели в IDE Microsoft, Visual Studio Code и Visual Studio.

реклама

GitHub, платформа для совместной разработки программного обеспечения, объявила о запуске chat-бота Copilot, который теперь позволяет разработчикам задавать вопросы, связанные с кодом. Copilot, который был доступен в режиме бета-тестирования с июня 2021 года, использует машинное обучение для автоматизации рутинных задач, таких как написание кода, тестирование и отладка. Теперь он будет в открытом доступе для всех пользователей GitHub за ежемесячную абонентскую плату в $10.

реклама


Copilot использует алгоритмы, которые были обучены более чем двумя миллионами открытых репозиториев на GitHub, чтобы предоставить разработчикам предложения кода на лету. Он также может отвечать на вопросы о коде, предлагать решения для устранения ошибок и помогать оптимизировать производительность кода. Copilot поддерживает несколько языков программирования, включая Python, JavaScript, Ruby, Go и Rust, и может быть использован в средах разработки Visual Studio Code, JetBrains и Neovim.

По словам Нэт Фридмана (Nat Friedman), бывшего главного исполнительного директора GitHub, Copilot был создан для упрощения жизни разработчиков и увеличения их производительности. "Мы видим, что Copilot помогает разработчикам писать лучший код быстрее, и мы хотим, чтобы каждый разработчик мог воспользоваться этими преимуществами", - сказал он.

Однако Copilot также вызвал критику со стороны некоторых разработчиков, которые утверждают, что он может плохо влиять на качество кода и нарушать авторские права. Один из разработчиков, Уилл Болл, сообщил, что он видел несколько случаев, когда Copilot предлагал неоптимальные решения или код, который нарушал авторские права. "Я думаю, что Copilot может быть полезным инструментом, но только в определённых ситуациях, и он может быть опасен, если использовать его бездумно", - заявил он.

Чтобы уменьшить риски и обеспечить надёжность кода, GitHub рекомендует разработчикам внимательно проверять все рекомендации Copilota и не принимать слепо любые его предложения. Также рекомендуется разработчикам использовать лицензии с открытым исходным кодом, которые допускают повторное использование и модификацию кода, такие как лицензия MIT или лицензия Apache, чтобы избежать потенциальных проблем с авторскими правами.

Помимо Copilot, GitHub предлагает ряд других инструментов и сервисов, призванных помочь разработчикам более эффективно создавать, тестировать и развертывать программное обеспечение. К ним относятся инструменты непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), функции управления проектами и возможности сканирования безопасности. Объединив эти ресурсы с возможностями Copilot, GitHub стремится предоставить комплексную платформу для разработки современного программного обеспечения.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По сути выпуск Copilot представляет собой важную веху в мире разработки программного обеспечения, предлагая новые возможности для автоматизации и повышения производительности. Однако разработчикам важно подходить к этой технологии с осторожностью и тщательно учитывать ее влияние на свою работу. При осторожном использовании и правильном контроле Copilot может революционизировать способы написания кода и ускорить инновации в технологической отрасли.

#chatgpt #chatgpt4 #copilot #chat gpt #chatbot
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AI-чатбот Copilot от Microsoft теперь доступен на iOS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
4
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
1
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
3
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
9
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
4
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
5
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
2
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
6
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
+
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Станции зарядки Tesla оказались не готовы к появлению Cybertruck
+
Samsung Galaxy A15, Galaxy A25 поступили в продажу
2
NVIDIA опубликовала тизер новых видеокарт GeForce
2

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
35
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
6
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
30
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
38
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
2
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
17:47
Берешь такой с авито 6700XT, как тут некоторые несознательные личности предлагают, а он воняет.
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Вячеслав Безруков
17:46
Год как есть, а толку нет)))
Wi-Fi 7 будет более быстрым и стабильным
Umid Xaydarov
17:43
ахахахахха новое? оно же воняют ахаха. ору
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Майкопское Честное
17:39
Вот, Шишкин, зацени, как покупать на всяких авито, olx и иже с ними:
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Malfoi
17:38
Потратить 10 кинжалов и не поразить реальные цели "огромные успехи"(
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Александр Самойлов
17:36
Логично ставить водянку в компактный корпус, пусть и одновентиляторную. Какой смысл в корпусе гонять теплый воздух, особенно в компактном?
Ryzen 7 8700G получит графику Radeon 780M RDNA3 с тактовой частотой до 2,9 ГГц
Umid Xaydarov
17:34
неплохо воровт 300комов. эх жаль на клокеше нет таких баталий
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Апшеронский скакел
17:34
Надеюсь у тебя не русские трусы из секонд-хенда
Изображение новых умных часов Garmin появилось на официальном форуме поддержки
Truth Sееker
17:34
Повторяешься
США начинают год с самой малочисленной армией за последние 80 лет
Майкопское Честное
17:33
Опять эти ку-ка-реку от краснопёрых. Возьмите лучше вот это:
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем