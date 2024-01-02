Copilot Chat доступен на боковой панели в IDE Microsoft, Visual Studio Code и Visual Studio.

GitHub, платформа для совместной разработки программного обеспечения, объявила о запуске chat-бота Copilot, который теперь позволяет разработчикам задавать вопросы, связанные с кодом. Copilot, который был доступен в режиме бета-тестирования с июня 2021 года, использует машинное обучение для автоматизации рутинных задач, таких как написание кода, тестирование и отладка. Теперь он будет в открытом доступе для всех пользователей GitHub за ежемесячную абонентскую плату в $10.

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Copilot использует алгоритмы, которые были обучены более чем двумя миллионами открытых репозиториев на GitHub, чтобы предоставить разработчикам предложения кода на лету. Он также может отвечать на вопросы о коде, предлагать решения для устранения ошибок и помогать оптимизировать производительность кода. Copilot поддерживает несколько языков программирования, включая Python, JavaScript, Ruby, Go и Rust, и может быть использован в средах разработки Visual Studio Code, JetBrains и Neovim.

По словам Нэт Фридмана (Nat Friedman), бывшего главного исполнительного директора GitHub, Copilot был создан для упрощения жизни разработчиков и увеличения их производительности. "Мы видим, что Copilot помогает разработчикам писать лучший код быстрее, и мы хотим, чтобы каждый разработчик мог воспользоваться этими преимуществами", - сказал он.

Однако Copilot также вызвал критику со стороны некоторых разработчиков, которые утверждают, что он может плохо влиять на качество кода и нарушать авторские права. Один из разработчиков, Уилл Болл, сообщил, что он видел несколько случаев, когда Copilot предлагал неоптимальные решения или код, который нарушал авторские права. "Я думаю, что Copilot может быть полезным инструментом, но только в определённых ситуациях, и он может быть опасен, если использовать его бездумно", - заявил он.

Чтобы уменьшить риски и обеспечить надёжность кода, GitHub рекомендует разработчикам внимательно проверять все рекомендации Copilota и не принимать слепо любые его предложения. Также рекомендуется разработчикам использовать лицензии с открытым исходным кодом, которые допускают повторное использование и модификацию кода, такие как лицензия MIT или лицензия Apache, чтобы избежать потенциальных проблем с авторскими правами.

Помимо Copilot, GitHub предлагает ряд других инструментов и сервисов, призванных помочь разработчикам более эффективно создавать, тестировать и развертывать программное обеспечение. К ним относятся инструменты непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), функции управления проектами и возможности сканирования безопасности. Объединив эти ресурсы с возможностями Copilot, GitHub стремится предоставить комплексную платформу для разработки современного программного обеспечения.

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По сути выпуск Copilot представляет собой важную веху в мире разработки программного обеспечения, предлагая новые возможности для автоматизации и повышения производительности. Однако разработчикам важно подходить к этой технологии с осторожностью и тщательно учитывать ее влияние на свою работу. При осторожном использовании и правильном контроле Copilot может революционизировать способы написания кода и ускорить инновации в технологической отрасли.