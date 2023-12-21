Заплатили бы вы цену как за новый автомобиль, чтобы поужинать с человеком, кто хочет вывести вас из бизнеса? Ответ очевиден. Тем не менее, это именно то, что сделал генеральный директор Boeing Стэнли Дилл.

На днях Стэнли Дилл выложил более 40 000 долларов, чтобы встретиться с Си Цзиньпином на корпоративном саммите в Сан-Франциско. Простым предпринимателям, чтобы просто побыть с Си в одном зале, это стоило 2 тысячи долларов, пишет Newsweek. Однако у Дилл были определенные задачи и ему пришлось выложить сумму значительно больше.

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Считается, он сделал это потому, что ему не терпится возобновить поставки 737 MAX китайской авиакомпании после многолетней задержки.

Саммит в Сан-Франциско хорошо проиллюстрировал, насколько неординарными стали экономические отношения между США и Китаем, с учетом также известной цели Си Цзиньпина - вытеснить Boeing в течение нескольких лет с пьедестала ведущего мирового производителя.

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"Китай должен войти в первые ряды производственных держав второго уровня к 2035 году", - написали пекинские чиновники в своем документе, определяющем повестку дня на 2015 год. Они продолжили: "Китай должен войти в первый эшелон мировых производственных держав к 2045 году. К этому моменту Китай уже будет обладать инновационными возможностями, с явными конкурентными преимуществами, ведущими в мире технологическими системами и промышленными комплексами".

Китайский самолет Comac C919.

Кому-то эти утверждения могут показаться просто словами, но это не так. Си Цзиньпин поручил государственному и частному секторам страны "достичь самодостаточности" в передовом производстве в ближайшей перспективе.

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Чтобы этого достичь, необходимо значительно снизить долю американских компаний на мировом рынке не только за счет конкуренции, но и за счет государственных субсидий, манипулирования рынком и, как пишет Foxnews, захвата коммерческих секретов и интеллектуальной собственности.

Boeing - одна из главных целей Си Цзиньпина. Коммерческие самолеты в настоящее время являются крупнейшим экспортным товаром Америки в Китай и мир в целом. Пекин хочет изменить ситуацию.

Тот факт, что Boeing и фирмы-партнеры, включая Honeywell, по-прежнему стремятся завоевать китайские рынки, открыть заводы на материковой части Китая и создать совместные предприятия с китайским аналогом COMAC, говорит не в их пользу. Это признак того, что они слишком хорошо играют в пекинскую игру.

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Кабина самолета Comac C919. Си Цзиньпин.

Вот пример. COMAC построила пассажирский самолет C919, который является основным конкурентом 737 MAX. Однако C919 почти полностью сконструирован на основе нелегально добытых западных бизнес-данных, пишет Foxnews. И не смотря на то, C919 по-прежнему неспособен бросить вызов доминированию Boeing, возможности Китая быстро растут, а стратегия Пекина "имитируй и заменяй" в известных случаях работает.

Пентагон встревожен стремлением Китая к войне технологий. Возьмем, к примеру, солнечные панели, телекоммуникации и электромобили. В течение многих лет американские фирмы удерживали преимущество в каждой из этих отраслей. Затем внезапно этого не стало. Даже C919 - это не пустая угроза. Недавно COMAC представила два новых варианта реактивного самолета для коротких перелетов и более длительных перевозок.

Кабина модели самолета Comac C919.

Более того, некитайские авиакомпании в Индо-Тихоокеанском регионе уже выстраиваются в очередь за покупкой самолетов COMAC. Старая фраза о том, что "Китай неконкурентоспособен", с каждым днем теряет силу.

Но самая большая опасность заключается не в том, что американские компании попадут в немилость крупнейшего в мире коммунистического режима, а в том, что их сотрудничество с этим режимом сделает их устаревшими раз и навсегда - Уолл-стрит, Кремниевой долине и промышленным гигантам уже пора об начинать думать.

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Между тем, политики обязаны защищать национальные интересы, и, следовательно, они обязаны принимать законы, основанные на здравом смысле, которые защищают и укрепляют преимущество в передовом производстве той или иной страны, которая этого действильно заслуживает. Речь идет о США. Им придется подумать о введение более жесткого экспортного контроля и более жестких ограничений на входящие и исходящие инвестиции.