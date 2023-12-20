В последнее время действия Китая в Южно-Китайском море вызывают в регионе еще большую обеспокоенность. Их корабли сталкивались с филиппинскими судами, обстреливали водометами, применили импульсы гидролокатора вблизи австралийского корабля, ранив при этом водолазов.

Соединенные Штаты и их союзники рассматривают это все более напористое поведение как свидетельство того, что Китай стремится бросить вызов установленному морскому порядку, позиционируя, видимо, себя "ревизионистской" державой.

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У США и их союзников довольно прямолинейный взгляд на Южно-Китайское море. Они считают, что это должны быть открытые воды, доступные для всех государств, а страны Юго-Восточной Азии должны иметь возможность пользоваться своими правами на свои исключительные экономические зоны вдоль береговой линии.

Но как Китай воспринимает свои права и легитимность в управлении Южно-Китайским морем? И как он смотрит на более широкий морской порядок? Анализ этой точки зрения, которое предлагает Asiatimes, имеет решающее значение для понимания действий Китая в продолжающихся спорах на море.





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Развивающийся морской подход

Подход Китая к спорам в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях основывается на том же принципе 1980-х годов, когда занавес" страны начал приоткрываться. Политика, разработанная бывшим лидером Дэн Сяопином, гласила, что Китай "отложит в сторону споры о суверенитете и будет стремиться к совместному развитию" на морях.

Этот политика, однако, априори предполагала суверенитет Китая над водами. Китайская элита ожидала, что другие страны признают этот суверенитет при участии в совместных проектах развития с Китаем, таких как морские газовые месторождения. Более того, они настаивали на том, чтобы страны-участницы согласились отложить споры в пользу общих интересов.

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Но этот подход, который китайские ученые и члены правительства рассматривают как шаг назад от претензий Китая на суверенитет в обмен на экономические выгоды, не принес ожидаемых результатов.

В 2000-х годах в Китае осознали растущий разрыв в ожиданиях. Было с сожалением отмечено, что участие в совместных проектах развития не обязательно способствует укреплению доверия или созданию более тесных связей между Китаем и другими претендентами на морские пути.

Китай стал утверждать, что другие страны воспользовались политикой отступления Китая, чтобы заявить о своих притязаниях, подрывая легитимность собственного суверенитета Китая над водными ресурсами.



Ситуация осложняется

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Всплеск конкуренции великих держав между Китаем и США в последние годы еще больше осложнил ситуацию. Это побудило Пекин срочно заняться вопросами своих морских претензий, поскольку общественное мнение становилось все более давлеющим, что подогревало недовольство США по поводу происхожящего в Южно-Китайском море.

Важным поворотным моментом стал 2012 год, когда произошло противостояние между ВМС Филиппин и китайскими рыболовными судами на мелководье Скарборо. Напомним, это мелководье находится примерно в 200 километрах от побережья Филиппин и внутри их исключительной экономической зоны. Китай захватил отмель, а Филиппины подали иск в Постоянную арбитражную палату.

Это ознаменовало изменение китайской риторики относительно ее подхода к морским претензиям и подготовило почву для конфликтов, которые мы наблюдаем с тех пор в Южно-Китайском море.

С точки зрения Китая, крайне важно восстановить суверенитет и юрисдикцию страны в регионе. И для достижения этой цели Пекин предпринял действия по "управлению морем по закону". Это включало в себя обширные проекты по мелиорации земель на атоллах (которые Китай не хотел делать при бывшем лидере Ху Цзиньтао), усиление береговой охраны Китая, регулярное патрулирование моря и реформы внутреннего морского законодательства.





Китайские политологи оправдывают эти действия

Они утверждают, что во-первых, Китай имеет исторические права на управление большей частью Южно-Китайского моря на основе линии из девяти пунктов, что делает реализацию внутренних законов в этой области законной.



Во-вторых, согласно директиве Коммунистической партии "Управлять страной по закону", эти меры обеспечивают наличие четких законодательных правил управления морскими владениями Китая. Они усиливают юрисдикцию Китая над спорными морями, оправдывая его шаги по строительству на островах военных объектов.

Эта деятельность была очень противоречивой и столкнулась с международными правовыми проблемами. Простое введение внутренних законов и правил не делает автоматически легитимными морские притязания и интересы Китая.

После того, как Китай отклонил решение арбитражного суда против него по делу, возбужденному Филиппинами, в большинстве стран мира сложилось мнение, что Пекин нарушил международное право.

Однако внутри Китая это неприятие укрепило консенсус среди политических элит о том, что нынешний морской порядок "несправедлив". В ответ Китай стремился заручиться международной поддержкой своих претензий.

Для этого Пекин содействует цели установления "справедливого и разумного" морского порядка. Эта цель совпадает с точкой зрения партии, во многом провозглашенной президентом Си Цзиньпином, о "возвышении Востока и упадке Запада". Цель состоит в том, чтобы изменить существующий морской порядок, в котором доминирует Запад.

Китай желает позиционировать себя как мирового лидера в управлении океанами и предлагает то, что выгодно ему.





Изменение правил в свою пользу

Западные стратеги часто называют Китай ревизионистской силой, бросающей вызов существующему международному порядку. Однако такая характеристика, по мнению политологов, слишком упрощает амбиции Китая в управлении океаном.

Китай, похоже, не намерен сохранять или изменять установленный порядок. Вместо этого демонстрируется склонность к нарушению уже существующих правил в сугубо своих интересах.

Поскольку эти международные правила не имеют единого подхода во всем мире, Китай начинает лавировать в спорных зонах и, в конечном счете, стремится доминировать над существующими соглашениями и договорами по морскому управлению, навязывая и защищая свои морские права и интересы.

Конечно, не все страны положительно относятся к амбициям Китая. Филиппины и Вьетнам, в частности, выступают против односторонних заявлений Китая по Южно-Китайскому морю, воспринимая их как утверждение региональной гегемонии.

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Статья дает представление о перспективах вопроса. Однозначно влияние Китая в управлении морскими пространствами растет, а Западным державам и ближайшим соседям Китая необходимо лучше понять подход Пекина к расширению своих морских интересов, поскольку от этого зависят будущие отношения в Южно-Китайском море, констатирует Asiatimes.