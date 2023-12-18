Министерство обороны США считает, что инициативы Китая в области искусственного интеллекта (ИИ) стали слишком активно интегрироваться в военные структуры армии Китая. Пентагон обеспокоен по поводу намечающейся гонки вооружений с применением искусственного интеллекта.

Бывший заместитель министра обороны при администрации Трампа Джеймс Андерсон (James Anderson) в своем докладе сообщает, что масштабы и технологический уровень военной модернизации Китая реально захватывают дух. Он также отмечает, что "Пекин продолжает быть одержимым идеей быть первым в области военных технологий, даже несмотря на недавние экономические проблемы". В ежегодном отчете Пентагона о событиях в вооруженных силах Китайской Народной Республики утверждается, что планы по "национальному омоложению" запланированы на 2049 год, ровно к столетнему юбилею Компартии Китая.

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Главным среди прочих направлений, которые партия собирается достичь, является "многодоменная высокоточная война", концепция которой направлена на объединение достижений в области больших языковых данных (LLM) и искусственного интеллекта для быстрого выявления основных уязвимостей в операционной системе Пентагона, а затем при объединении совместных сил нанесения высокоточных ударов.





Войны будущего и принятый в Европе закон

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В Европе принят первый в мире комплекс правил, регулирующих искусственный интеллект. Концепция закона поможет Китаю разработать "дополнительные оперативные концепции" с прицелом на технологические возможности Китая, с помощью которых они будут побеждать в войнах будущего. План, принятый правительством Китая на следующие 5 лет, отдает приоритет разработкам, которые, по утверждению Пентагона, будут включать достижения в области биотехнологий и науки о мозге, а также полупроводников.

В "Поднебесной" будут стремиться интегрировать новые приложения искусственного интеллекта и биотехнологические приложения, включая квантовый компьютер, способный превзойти самый высокопроизводительный компьютер на планете. Они собираются потратить более миллиарда долларов на квантовую станцию, которая может стать крупнейшей в мире.



Однако Пекин осознает свои проблемы и недочеты на сегодняшний день в области науки и технологий, и делает все возможное, чтобы устранить их как можно быстрее. Для этого правительство поддерживает высокий уровень финансирования НИОКР, предлагая большие субсидии отечественным фирмам, чей бизнес связан с высокими технологиями.

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Итак, стремление Китая понятно - он жаждет лидерства в разработке ИИ для своей военной промышленности и предполагает достичь этого к 2030 году. Однако Пентагон утверждает, что Китай уже и так является мировым лидером в области технологий распознавания лиц и обработки естественного языка, но хранит "партизанское молчание". Он уже обладает аппаратным обеспечением и самыми передовыми заводами по производству полупроводников и программного обеспечения высочайшего уровня по автоматизации проектирования.



Китай и Искусственный Интеллект

"Китай не только хочет сравняться с Соединенными Штатами, но и перегнать их в области разработки искусственного интеллекта, ни много ни мало, к 2025 году" - говорит Мэтт Макиннис, старший научный сотрудник программы Института изучения войны в Китае. Очевидно, что в данном контексте Соединенные Штаты рискуют реально отстать от Китая в этом отношении, включая внедрение искусственного интеллекта в систему ведения войны - ведь все видят, что Китай упорно добивается целей, которые перед собой ставит.

Однако Америка по-прежнему "впереди планеты всей" и обладает огромным потенциалом и ресурсами для того, чтобы лидировать в области разработки искусственного интеллекта. Китай хоть и придает очень большое значение искусственному интеллекту и другим передовым технологиям, но слишком торопится, чтобы превзойти армию США, и из-за этого допускает ошибки в обучении и повышении квалификации своих специалистов по военному делу.

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Отчет Пентагона включал широкий спектр оценок возможностей Китая на настоящий момент, однако Андерсон предупредил, что в целом "непрозрачный характер" систем Китая мешает определить на каком уровне находится их технология искусственного интеллекта в стране.





Нехватка чипов

Как считают эксперты, бум развития искусственного интеллекта может столкнуть "лбами" США и Китай из-за еще одной проблемы - нехватки чипов.

Преимущества США в технологиях, связанных с искусственным интеллектом, не являются поводом для успокоения, поскольку эти преимущества по мере достиженияй Китая, будут сокращаться, утверждает Андерсон. Он также предупреждает, что "нет сомнений в том, что Китай не пожалеет средств, чтобы стать мировым лидером в области ИИ к концу десятилетия".

Ожидается, что технологии искусственного интеллекта повысят скорость и смертоносность новых военных платформ, одновременно вдохнув новую жизнь в старые. Беспилотные платформы наземного, воздушного, морского и космического базирования, управляемые ИИ, будут все сильнее распространяться в ближайшее время и играть ключевую роль в масштабной военной конфронтации между США и Китаем.



Возможность масштабного применения технологий, связанных с искусственным интеллектом начинает иметь решающее значение. Андерсон поясняет: "Прошлым летом Пентагон объявил о своей инициативе «Репликатор» по производству и развертыванию дронов с искусственным интеллектом, исчисляемых тысячами, в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако встает вопрос, а сможет ли Пентагон довести это дело до конца, учитывая ветхое состояние американской оборонно-промышленной базы"?

Также Пентагон пугает скорость, с которой Китай развивает свой ядерный арсенал с намерением конкурировать с США и Россией.

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