Компания Sony PlayStation представила загружаемый контент для звездного экшена God of War Ragnarök, который добавляет в игру новый режим, служит одновременно эпилогом истории и поворотом игрового процесса. Однако в этом ничего не обычного нет, если бы не одно "но". Дополнения обычно продаются за 10 или 20 долларов, поэтому для многих было большим удивлением (мягко говоря) увидеть, что Sony выпустила это бесплатно.

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God of War Ragnarök: Valhalla представляет собой «рогалик», в котором вы играете за главного героя Кратоса. С каждым разом сложность боевых задач повышается, а игрок собирает по пути навыки и бонусы. Если игрок умрет, придется снова пройти испытание с самого начала. У игры великолепный ритм, вдохновленный Hades, одной из лучших игр 2020 года.

Во многих боевых испытаниях этого расширения используются декорации и враги из оригинальной игры. Но есть также множество уникальных идей, включая новые способности и путешествие в призрачную версию Древней Греции, где Кратос провел годы своего становления, прежде чем перезагрузка 2018 года привела его в страну скандинавской мифологии.

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Расширение могло принести миллионы долларов

Другими словами, расширение достаточно существенное, и многие фанаты были бы готовы заплатить. И для инвесторов это выглядит очень странно, ведь это может привести к потере больших денег. Ведь одно дело подарить несколько новых нарядов или уровней, а другое дело целый режим, разработка которого, вероятно, будет стоить миллионы долларов.

Но за этим решением стоит здравая бизнес-логика, и есть две основные причины, по которым бесплатный выпуск Valhalla на самом деле является разумным шагом.

Во-перых, это укрепляет расположение фанатов. Еще в 1990-х годах, до того, как онлайн-игры стали такими доступными как сегодня, существовали всевозможные сервисы, такие как AOL и CompuServe, которые взимали с игроков почасовую плату за видеоигры в сети. Позднее, в 1997 году, компания по производству видеоигр Blizzard Entertainment выпустила сервис под названием Battle.net, который позволял людям играть в ее игры, не платя ни рубля.

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Этот шаг произвел революцию в многопользовательских играх на ПК и помог изменить такие игры Blizzard, как Diablo и StarCraft. В мире видеоигр, где публичные высказывания оказывают огромное влияние на результаты продукта, эта, очень важная, доброжелательность фанатов может помочь превратить небольшие компании в мощные отраслевые центры.

Выпуская Valhalla бесплатно, разработчики Sony Santa Monica Studio дают поклонникам сигнал, что их больше заботит долгосрочная ценность, чем краткосрочная прибыль.





Кто еще заботиться о добром расположении фанатов

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Enter the Gungeon — это фантастический шутер также в стиле roguelike «Bullet hell», в котором вы проходите серию аркадных уровней и уничтожаете монстров, используя набор нелепых мультяшных орудий. Когда он вышел в 2016 году, это стало настоящим хитом, было продано 200 000 копий. Но в конечном итоге игра достигла своего пика два года спустя - в 2018 году было продано больше копий, чем при запуске. Почему? Потому что присутствовало самое главное - бесплатные обновления. Плюс появились новые платформы такие как Switch, Xbox и другие.

Разработчики Enter the Gungeon потратили годы на патчи и исправление игры, на выпуск масштабных обновлений, полных нового контента, не взимая при этом ни копейки. Результат - к 2020 году было продано 3 миллиона копий игры.

В индустрии видеоигр принято считать, что большая часть продаж игры приходится на первую неделю. Это потому, что на протяжении многих лет у клиентов не было другого выбора, кроме как покупать видеоигры в Walmart или EB Games. В цифровом мире все изменилось. Благодаря хорошим отзывам и постоянным обновлениям, игры могут продолжать продаваться и продаваться в течение многих лет после первого выхода. В Steam или PlayStation Store игры вообще не "пылятся" в ожидании игроков.

Мы наблюдали, что такие игры, как No Man's Sky, Terraria и даже Minecraft поддерживают финансовый успех благодаря постоянным бесплатным обновлениям, каждое из которых привлекает внимание прессы и поклонников. Можно с уверенностью предположить, что ажиотаж вокруг расширения Valhalla приведет к всплеску продаж God of War Ragnarok от новых игроков или пользователей, которые еще раздумывают - покупать или не покупать.

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Итак, выпустив это существенное, но бесплатное дополнение для God of War Ragnarök, разработчики понимали, что деньги выкинуты вовсе не на ветер, а положены в долгосрочную "копилку", из которой они будут их доставать многие-многие годы.