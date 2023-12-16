В Китае ускоряется выполнение запрета, данного несколько месяцев назад властями, об использовании мобильных устройств компаний Apple и Samsung на рабочих местах. Все больше правительственных и государственных компаний запрещают своим сотрудникам не только приносить на работу эти устройства, но даже пользоваться ими вне рабочего времени.

По словам источников, знакомых с вопросом, некоторые государственные фирмы и правительственные ведомства, как минимум в восьми провинциях в течение последних двух месяцев стали просить сотрудников оставлять иностранные устройства дома, а взамен приобрести устройства местного производства.

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Эти широкие и скоординированные усилия знаменуют резкое ускорение кампании Пекина по отказу от американских технологий, что совпало с возрождающейся популярностью отечественных технологий, таких как бренд Huawei. Вообще, директива была принята и действовала уже много лет, и охватывала некоторые правительственные учреждения и государственные фирмы.

Однако в этом году Си Цзиньпин решил расширить этот запрет. Что сильно повлияло на акции Apple, которые упали до сессионного минимума после того, как агентство Bloomberg сообщило о расширении этого запрета. Акции упали менее чем на 1% до $197,57 на закрытии торгов в пятницу в Нью-Йорке, а затем продолжили снижение после закрытия торгов. И это несмотря на то, что ранее на этой неделе акции Apple достигли рекордного уровня.

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Хотя китайское программное и аппаратное обеспечение с годами постепенно вытесняло американскую продукцию - от программного обеспечения Microsoft до компьютеров Dell и чипов Intel, указ, принятый правительством Китая, грозит нанести быстрый и прямой удар по рынку Apple.





Мелкие компании также стали запрещать iPhone

В этом месяце небольшие фирмы и агентства в городах "нижнего уровня" издали свои собственные устные директивы, что свидетельствует о том, что начинается гораздо более широкое движение в этом вопросе. Директива стала действовать как минимум восьми провинциях, от процветающих Чжэцзяна, Гуандуна, Цзянсу и Аньхоя до северных Шаньси, Шаньдуна, Ляонина и центрального Хэбэя.

Представитель Apple отказался от комментариев. Информационное бюро Госсовета и Управление киберпространства Китая, которое курирует онлайн-безопасность, также не ответило на отправленные по факсу запросы о комментариях со стороны Bloomberg.

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Правительство Китая ранее отклоняло сообщения об ограничениях на iPhone, одновременно выражая обеспокоенность по поводу безопасности устройств. «Китай не издавал законов и постановлений, запрещающих покупку телефонов Apple или иностранных брендов», — заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин на пресс-брифинге в сентябре. Но это было в сентябре.

Неясно, сколько именно правительственных учреждений издали директивы и насколько широко они распространены. Различные организации, вероятно, будут по разному обеспечивать соблюдение внутренних указов: некоторые запрещают использование устройств Apple на рабочем месте, а другие полностью запрещают их использование.

Однако в совокупности они представляют собой серьезную проблему для Samsung и Apple, которые изо всех сил пытаются поддерживать рост на ключевом рынке. Для Apple, которая также использует Китай для производства большинства своих устройств, эта страна приносит около пятой части доходов.

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Apple получает большую часть iPhone в мире с громадных заводов, управляемых такими поставщиками, как Foxconn, в которых работают миллионы китайцев. Главный исполнительный директор Тим Кук два десятилетия назад разработал стратегию компании по аутсорсингу производства в Китае. С тех пор он много работал, чтобы поддерживать позитивные связи с Пекином, даже несмотря на то, что Apple недавно начала переносить больше производственных мощностей в другие страны, включая Индию.





Санкции США и зависимость Apple от Китая

Независимые данные показали, что iPhone 15 продается в Китае хуже, чем предыдущая модель, что побудило аналитиков предположить, что отчасти низкие продажи связаны с августовским выпуском смартфона Huawei, который получил усовершенствованный процессор китайского производства. Государственные СМИ немедленно отметили это как триумф против санкций США, а американские законодатели начали расследование возможных нарушений со стороны Китая в виде умышленного причинения вреда, как у нас говорят "вставлять палки в колеса".

Хотя выручка Apple по продажам в Китае упала на 2% в четвертом квартале, тем не менее iPhone 15 Pro пользуются большой популярностью в этом регионе. В целом падение продаж iPhone в Китае представляет собой риск для финансовых показателей Apple в 2024 году. Ожидается также "подлитие масла в огонь" со стороны местных СМИ, которые будут провозглашать успех бренда Huawei в сравнении с Apple.

Даже несмотря на ухудшение американо-китайских связей, американская компания сильно зависит от азиатской страны - как от производственного партнера, так и от рынка сбыта своей продукции.

Однако блокада гаджетов и устройств является кульминацией многолетних усилий по искоренению иностранных технологий в чувствительных средах и совпадает с стремлением Китая стать самодостаточным регионом в критически важных областях.

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Так в 2022 году Пекин приказал центральным правительственным учреждениям и поддерживаемым государством корпорациям заменить персональные компьютеры иностранных марок отечественными альтернативами в течение двух лет. Даный приказ знаменует собой одну из самых агрессивных попыток искоренить ключевые зарубежные технологии из самых чувствительных зон страны.