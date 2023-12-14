Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему Китаю не страшны западные санкции за нападение на Тайвань

США надеются удержать Си Цзиньпина от вторжения на Тайвань экономическими санкциями, но навряд ли они могут рассчитывать на успех.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Война – это ад, поэтому страны, естественно, склонны искать способы избежать ее ужасов. Свидетельством тому является надежда на то, что мощные экономические санкции смогут удержать Китай во главе с Си Цзиньпином от нападения на Тайвань. США строят политику на идее, что угрозы экономического разрушения не меньше, чем угрозы военного разрушения, и этим можно предотвратить конфликт. Не исключено, что это опасная и слишком знакомая ошибка.

реклама




Перед Первой мировой войной Британия делала ставку на то, что экономический блицкриг, ставший возможным благодаря центральной роли Лондона в мировой торговле и финансах, может быстро поставить Германию на колени. В 1930-е годы сторонники Лиги Наций считали, что эмбарго и другие наказания могут сдержать потенциальных агрессоров. Но мы знаем, чем все закончилось.

В начале Первой мировой войны британцы обнаружили, что они могут нанести вред экономике Германии, только разрушив мировую экономику и создав мощного врага в США. В 1930-е годы экономические санкции не смогли сдержать агрессию фашистских держав - например, Японии в Маньчжурии и Италии в Абиссинии - отчасти потому, что демократические страны так и не смогли проявить решимость, необходимую для их введения.

реклама




Сегодня официальные лица США и политические аналитики утверждают, что угроза жестокого и быстрого экономического разделения может помочь отговорить Китай от нападения на Тайвань. «Комплексное сдерживание», концепция, лежащая в основе Стратегии национальной обороны до 2022 года, утверждает, что экономическое и дипломатическое давление, а также военная мощь, необходимы для сдерживания ревизионистских держав от применения силы. После того как США и их союзники ввели против России резкие экономические, финансовыми и технологические меры, президент Джо Байден стал утверждать, что эти санкции нанесли ущерб, «который может соперничать лишь с военной мощью».

Этот оптимистичный настрой в отношении санкций имеет свою логику. США больше не обладают тем военным превосходством, которое у них когда-то было. По мере того, как баланс сил смещается в сторону Китая в западной части Тихого океана, Америка стремится максимально использовать свои асимметричные экономические преимущества — широкое влияние доллара в международной торговле и финансах, сильные позиции США и их союзников в цепочках поставок полупроводников, и другие. Чиновники США утверждают, что Си вторгся на Тайвань только в рамках стремления к национальному возрождению Китая, поэтому, возможно, он не стал бы вторгаться, если бы опасался глобальной кампании экономического наказания, которая подорвет это самое возрождение.


Однако последние достижения менее обнадеживают. Угрозы экономического наказания никак не повлияли на российского лидера и, несмотря на заявления Байдена, последовавшие за этим санкции не остановили развитие и течение российской экономики. Спустя два года после начала военной операции, производство военной продукции в России выросло, ее нефть и другие экспортные товары нашли новые рынки. Си Цзиньпин, по-видимому, внимательно наблюдает за воздействием западных санкций и, возможно, то, что он видит, его совершенно не пугает.

реклама



Китай также является более сложной мишенью, чем Россия, и Си это знает. Экономика страны диверсифицирована и глубоко внедрена в цепочки поставок, производящие бытовую электронику, фармацевтические препараты и другие товары, от которых зависит мир. Как поясняется в недавнем докладе Центра новой американской безопасности, не существует такого пакета санкций, который мог бы сокрушить экономику Китая в одночасье.

Возможно, США могли бы постепенно ослабить экономику Китая, отрезав ее от глобальной финансовой системы, задушив торговлю и импорт сырья, а также лишив ее доступа к полупроводникам. Но экономическая война такого масштаба рискует нанести ужасный ущерб странам по всему миру, что затруднит сплочение международных санкций.


Санкции работают лучше всего, когда применяются на многосторонней основе. Однако даже ближайшие союзники Америки в Европе и Восточной Азии не решаются публично взять на себя обязательство ввести санкции против Китая в случае войны. Их правительствам, возможно, понадобится шок от реального конфликта, а не гипотетического, чтобы мобилизовать внутреннюю поддержку экономической конфронтации с Пекином. Или, возможно, они не хотят заранее вызвать недовольство своего крупного торгового партнера.

реклама



В любом случае, демократический мир рискует обнаружить, что он может взять на себя обязательства по резкому экономическому ответу только после того, как Китай нападет на Тайвань — к этому времени сдерживание уже потерпит неудачу.

Наконец, демократические лидеры часто переоценивают эффективность санкций, поскольку считают, что их оппоненты заботятся о благополучии своих граждан так же, как и они о своих. Однако те, кому надо, умеют ограждать себя и своих ближайших сторонников от последствий санкций. И, в конце концов, они, возможно, не будут относиться к экономическим трудностям столь серьезно в принципе. Любой китайский лидер, который нападет на Тайвань, рискует вступить в разрушительный, потенциально угрожающий режиму военный конфликт с США. Если это его не сдерживает, то непонятно, почему угроза экономических проблем может его сдержать.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Чтобы внести ясность, санкции могут сыграть важную роль в затяжном американо-китайском конфликте. Со временем меры, которые ограничивают торговлю Китая, препятствуют его высокотехнологичным инновациям и сокращают доступ к финансовым ресурсам, могут затруднить Си Цзиньпину возможность продолжать борьбу. Но США дойдут до долгой войны только в том случае, если у них будет военная мощь, чтобы избежать поражения в короткой войне. Страна, которая игнорирует эту реальность, может спровоцировать тот самый конфликт, которого она стремится избежать.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай китай и сша китай и европа китай и тайвань китай vs тайвань
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
19
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
49
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
45
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
20
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
+
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
7
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
4
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Lenovo выпускает TWS-гарнитуру TC3401 с функцией снижения шума при звонках и классом защиты IPX5
+
Данилов: Контрнатсулпение не удалось – Учебники НАТО, по которым наступали, надо отправить в архивы
6
Илону Маску придётся ответить по искам инвесторов Twitter в суде
+
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
+
Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
1
Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
1

Популярные статьи

10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
41
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
10
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
9
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
6
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
21
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Фил Спенсер снова расстроил фанатов Xbox
3

Сейчас обсуждают

Александр Малыхин
10:59
Автору ОГРОМНОЕ спасибо Всей душой и сердцем вас поддерживаю и понимаю! Хочется ведь чтобы просто б*ять работало Продолжайте писать, очень ценный материал
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
si-cat
10:56
Скороподъёмность для Ме-110 скорректируйте - а то у вас Фау-2 получилась :))
О тяжёлом двухмоторном истребителе Пе-3
Александр Малыхин
10:54
Страшнейшее оскорбление читать ваш красноглазый бред "прочти манулал" можете себе на лбу это набить, скудоумные
Выпущена Xfce тема оформления Chimbalix-orange, исправляющая проблемы взаимодействия с интерфейсом
Чaтo-Б0t
10:50
Хорошо бы сейчас, чтобы военблохеры всех мастей дружно взвыли: "Русские атакуют и прошли Работино!", и тогда Залужный будет вынужден перебросить туда часть сил для купирования успехов ВС РФ, чем оголи...
Русские войска продвинулись вперед южнее Работино почти на километр
Анатолий Павлюшин
10:50
Ты на очереди
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Артём Николаев
10:48
Какой 12400ф? Говорили же (на каждое поколение), что тоже проходняк и надо ждать. Вот я сижу жду революции.
Опубликованы характеристики и производительность Core i3-14100 и Core i5-14400 — они выйдут 8 января
Overseer man
10:46
Думаете человеческие хозяева допустят содержание мощного оружия на нашей территории. Вот я лично сомневаюсь в этом. Уж если что-то такое и есть, так только за ледяной стеной. Как и Примус, как и остал...
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
Анатолий Павлюшин
10:39
Пиши адрес, я к тебе приеду тоже пару лещей отвешу. Пожалею. Сильно бить не буду.
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Александр Малыхин
10:30
Ты по иному и не умеешь
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Александр Малыхин
10:30
Найди мне такой файл для obs
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем