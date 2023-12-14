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Gorovic
Как запретить Dropbox делиться личными файлами с OpenAI
При использовании инструмента искусственного интеллекта в Dropbox, некоторые личные документы и файлы могут быть переданы OpenAI, то есть третьим лицам.

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Если вы используете какой-либо инструмент искусственного интеллекта в Dropbox, то некоторые ваши документы и файлы могут быть переданы OpenAI.

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У компании есть веская причина работать с OpenAI - у Dropbox нет собственного чат-бота, поэтому для предоставления услуг чат-бота, таких как подведение итогов или ответы на вопросы о файлах пользователя, необходимо отправить эту информацию третьей стороне, а затем вам передадут ответ от стороннего чат-бота. Но вот в чем может быть момент для беспокойства.

Документы клиентов Dropbox AI проходят и хранятся на серверах OpenAI до 30 дней. Переключатель «сторонний AI» включен по умолчанию в настройках учетной записи, согласно информации о функциях Dropbox, опубликованной в октябре. Если вы не хотите, чтобы ваши файлы передавались в OpenAI, то эту функцию необходимо отключить.

Данная новость последовала за шквалом публичных дискуссий и обеспокоенности по поводу конфиденциальности пользователей на фоне роста использования моделей искусственного интеллекта, ориентированных на потребителя, таких как ChatGPT от OpenAI, Bard от Google и Claude от Anthropic, не говоря уже о собственных моделях искусственного интеллекта компании. Так, в августе Zoom изменила условия обслуживания пользователей после того, как подверглась критике за то, что позволила своим моделям искусственного интеллекта обучаться на некоторых личных данных своих клиентов.

Важно, что обмен данными Dropbox со сторонними организациями применяется только к пользователям, которым нужны функции искусственного интеллекта Dropbox, и которые доступны через платные планы или через программу раннего доступа. Согласно утверждению Dropbox, сторонним партнерам по искусственному интеллекту отправляется только тот контент, который соответствует явному запросу или команде.

Но даже если пользователь отказался от использования AI, любые файлы, которыми он поделился с другим человеком, использующим Dropbox AI, все равно могут быть отправлены на серверы OpenAI.

В одной из частей часто задаваемых вопросов Dropbox пишет, что в OpenAI данные клиентов «никогда не используются для обучения их внутренних моделей», но в другом разделе компания пишет, что «не позволит сторонним партнерам обучать свои модели на пользовательских данных наших клиентов без их согласия».

Однако Dropbox не ответил на возникший вопросы относительно следующей терминологии: "Никогда не используются» данные клиентов для обучения моделей" или "Они не используются без согласия"... С учетом того, что в Dropbox стоит по умолчанию разрешение передачи личных данных OpenAI, то эту терминологию компании стоит уточнить.

Давайте просто отключим эту функцию, если вы, конечно, используете инструменты искусственного интеллекта Dropbox, разрешающую отправлять за пределы Dropbox ваши файлы:


1. Войдите в Dropbox.

2. Нажмите значок своей учетной записи в правом верхнем углу.

3. Нажмите «Настройки».

4. Выберите вкладку «Сторонний ИИ».

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5. Переведите переключатель в положение «Выключено».

#openai #dropbox
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