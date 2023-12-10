Бывший президент Дональд Трамп вызывает у американцев тревогу. На днях он попал в заголовки газет, заявив ведущему Fox News Шону Хэннити, что в случае переизбрания станет "диктатором" с первого дня своего президентства, чтобы отомстить своим политическим врагам. Появилось множество сообщений о его планах по формированию исполнительной власти путем назначения лояльных ему людей, а также расширения полномочий по найму и увольнению работников федерального правительства.

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Хотя Трамп часто использовал слишком раскованные формулировки и зачастую его целью было просто привлечь внимание СМИ, а не обозначить серьезные политические цели, тем не менее есть основания для беспокойства по поводу экстраординарного утверждения относительно его президентства, которое вполне может произойти еще раз. Есть серьезные причины, по которым второй раз все будет по-другому. И собственно, почему Трамп, который и так не испытывает особых ограничений сейчас, будет более сдержанным, если придет на второй срок?

Почему второй срок окажется опаснее первого

Преимущество "хромой утки"

Хромая утка - это американский политический термин, им называют президента, срок полномочий которого вот-вот закончится или отсутствует право идти на новый срок, а новый претендент уже избран.

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Как и все президенты второго срока, Трамп будет чувствовать себя менее скованным, если ему придется беспокоиться о переизбрании. Преимущество «хромой утки» состоит в том, что существует гораздо меньше давления, заставляющего избегать действий, которые могут подорвать возможность завоевать поддержку будущих избирателей.



Некоторые президенты пытаются использовать это преимущество для продвижения спорных инициатив, отвечающих интересам страны и мира, как это сделал президент Рональд Рейган в 1987 году, подписав с Советским Союзом крупное соглашение о вооружении (Договор о ядерных силах средней дальности). Но президенты также могут использовать период "хромой утки" опасным образом, отступая от установленных правил использования власти. Это, безусловно, может произойти с Трампом, который, похоже, думает о возмездии, а не о выработке политического курса своей страны.





Трамп пережил импичмент (дважды)

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Трамп также находится в уникальном положении: за время своего пребывания у власти он пережил два импичмента. Основной механизм, который должен использовать Конгресс для предотвращения злоупотреблений президентом своей властью, вряд ли его беспокоит. Он видел, насколько партийной принадлежности достаточно, чтобы оградить себя от возможности быть отстраненным Сенатом.

Трамп также понял, как он может извлечь выгоду из импичмента, заявив своим сторонникам, что партийные оппоненты без доказательно "наехали" на него, сделав его жертвой политической элиты. Зная, что республиканцы спасли его раньше и сделают это снова, полномочия законодательной власти по импичменту не вызывали у него никаких опасений.



Если бы Трамп был сегодня в должности, это означало бы, что он получил бы очередной политический судебный процесс. Будет ли он осужден по одному из четырех возбужденных против него дел, пока неизвестно (он отрицает любые правонарушения). Но если он окажется на своем посту в 2025 году, это будет означать, что судебные процессы не смогли изменить поведение избирателей и даже сделали его сильнее. Если президенту Ричарду Никсону требовалось, чтобы президент Джеральд Форд помиловал его, то Трамп будет настолько уверен в себе, что даже не почувствует необходимости беспокоиться о подобной защите (по всей видимости).





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Уверенность Трампа построена на лояльности республиканцев

Несмотря на бесконечные дискуссии о республиканцах, которым не нравится Трамп, большинство членов Республиканской партии продолжают его поддерживать. Республиканцы на Капитолийском холме по-прежнему относительно стабильно поддерживают бывшего президента, даже несмотря на известные нюансы. Те, кто публично не поддерживает его, например, такие как американский юрист и политик Элизабет Чейни, оказались в стороне от больших дел или остались без работы.

Опросы по-прежнему показывают, что среди избирателей, независимо от того, что происходит, Трамп остается самой популярной фигурой республиканской партии. Он знает все это и будет считать, что если у него возникнут проблемы, партия его поддержит.

Во время своего первого срока Трамп привлекал к работе крупных деятелей из Вашингтона и военных. Такие фигуры, как министр обороны Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус, познакомили его с теми, кто понимал, когда его идеи были не правильны или заходили слишком далеко. Мэттис занимал свой пост с 2017 по 2019 год, когда Трамп отказался прислушаться к его предупреждениям о выводе войск из Сирии. Интересно, что в 2020 году Мэттис назвал Трампа реальной угрозой Конституции. Прибус, бывший член Конгресса и глава аппарата Белого дома, занимал пост первые шесть месяцев срока Трампа, пока его также не выгнали.



Второй срок будет совсем другим. Как написал Маккей Коппинс в The Atlantic, все указывает на то, что на этот раз он укомплектует Белый дом только истинно преданными и лояльными ему людьми. Однако такие фигуры, как Стивен Миллер и Ричард Гренелл, бывшие близкие помощники в первой администрации Трампа, возможно подтолкнут его к еще большим крайностям.





Предыдущий опыт

У Трампа уже есть опыт. Каким бы хаотичным ни был его срок, теперь он будет гораздо лучше понимать, где можно грубо попирать условности и процессы. Он проверил почву, и теперь ему будет легче понять, как и что делать, легче создать условия, чтобы свергнуть своих соперников. Как и любой другой президент второго срока, он сможет более ловко использовать рычаги власти - как легитимные, так и иные, для достижения своих целей и укрепления своей силы.





Месть возможна

Самым важным фактором является то, что Трамп жаждет мести. Он зол на оппозицию, с которой постоянно продолжает сталкиваться, зол и на судебные преследования, проводимые Министерством юстиции.

Дональд Трамп, который всегда стремился свергнуть тех, кто причиняет ему вред или не согласен с ним, теперь сможет сделать это, используя свои полномочия. Тем, кто не верит, что это серьезная угроза, следует вспомнить давнюю историю президентов - от президента Вудро Вильсона во время Первой мировой войны до президента Ричарда Никсона, которые использовали правительство для запугивания, подавления и даже заключения в тюрьму своих оппонентов.

Когда Трамп говорит что-то вроде: "Мы искореним коммунистов, марксистов, фашистов и левых радикальных головорезов, которые живут как паразиты в нашей стране, которые лгут, воруют и жульничают на выборах", американцы, по словам многих политологов, должны отнестись к этой угрозе серьезно.

Правящая элита считает, что на самом деле мало сомнений в том, что второй срок Трампа будет чрезвычайно опасен для страны.

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Республиканцы, выступающие против Трампа на праймериз, должны убедиться, что избиратели понимают риск, связанный с сохранением существующего пути США. А Байдену и демократам предстоит четко разъяснить избирателям, каковы ставки в выборе, который они сделают в ноябре 2024 года.