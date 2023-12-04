Ожидается наземное вторжение после провала недельного перемирия

Израильские военные расширяют свои операции по всему сектору Газа, ожидая надвигающегося наземного вторжения в южную часть сектора Газа и предупреждая многих из 2,2 миллионов жителей этой территории о необходимости повторной эвакуации.

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В то же время корабль ВМС США отреагировал на шквал атак беспилотников и ракет на коммерческие суда, действующие в Красном море, подчеркнув потенциал того, что почти двухмесячный конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в более широкую войну, сообщает Bloomberg.

Поскольку официальные лица США призывают правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху обеспечить безопасность гражданского населения, южные районы сектора Газа в воскресенье подверглись авиаударам. Израиль стремится ликвидировать бригады ХАМАС, убивая лидеров и боевиков на юге, как это было сделано в городе Газа и вокруг него, заявил генерал-лейтенант Герци Халеви, начальник штаба Армии обороны Израиля.

«Это будет столь же жестоко, но с не меньшими результатами», — сказал Халеви. «На юге все будет так же тщательно, как и на севере».

Развитие событий показывает, что конфликт набирает обороты после предварительного прекращения огня, в результате которого Израиль и ХАМАС обменялись заложниками и пленными, а в Газу въехали тысячи грузовиков с гуманитарной помощью. Перерыв в боевых действиях закончился в конце прошлой недели, а попытки посредников в Катаре продлить перемирие еще больше провалились. Израиль на данный момент вывел своих чиновников из Дохи.

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После обменов на прошлой неделе в Газе осталось 137 заложников, из них 117 мужчин, включая двоих детей, сообщил Эйлон Леви, представитель израильского правительства. По его словам, все, кроме 11, являются израильтянами, добавив, что министерством были обнаружены тела трех заложников, а шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести.