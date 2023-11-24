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Gorovic
Билл Гейтс сказал, что благодаря AI возможна 3-х дневная рабочая неделя
Забудьте о четырехдневной рабочей неделе - основатель компании Microsoft ожидает, что благодаря искусственному интеллекту скоро будет возможна трехдневная рабочая неделя.

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На фоне опасений, что человечеству будет трудно конкурировать с компьютерами и мы можем придти к массовой безработице, Гейтс несколько утопически прогнозирует, что "машины смогут производить еду и прочее, и нам не придется работать так усердно как сейчас".

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"В ближайшей перспективе прирост производительности, который люди начали получать от искусственного интеллекта, очень впечатляет", - недавно сказал Гейтс в подкасте Тревора Ноя (Trevor Noah) "Что теперь?". 

В то время как многие руководители рассматривают способы повышение эффективности как шанс получить больше от своих работников, Гейтс считает, что искусственный интеллект даст людям шанс окупить свои усилия. Он говорит, что общество в котором придется работать всего три дня в неделю, это, вероятно, нормально. Кроме того, когда у людей появится больше свободного времени, тогда придется придумывать, что с этим временем делать.

В целом в свои 68 лет технологический предприниматель-филантроп стал более философски относиться к важности работы. Он говорит, что если попробовать мыслить более масштабно, то можно понять, что то цель жизни заключается не только в выполнении работы, пишет издание Fortune.

Пока люди не могут прийти к единому мнению о том, вытеснит ли ИИ работников или наоборот окажет им поддержку во многих вещах. Вообще Гейтс не первый, кто сказал, что благодаря искусственному интеллекту людям не придется работать по пять дней в неделю, чтобы заработать на жизнь. Генеральный директор американского транснационального финансового конгломерата JPMorgan Джейми Даймон (James Dimon) недавно повторил практически слова Гейтса, что следующее поколение работников будет иметь только 3-дневную рабочую неделю и "будет жить до 100 лет" благодаря технологиям.

Даже владелец Tesla и X Илон Маск — убежденный сторонник того, чтобы сжигать нефть по ночам и спать в офисе, чтобы доказать свою преданность работе, считает, что искусственный интеллект вообще избавит от необходимости работать и создаст "универсальный высокий доход".

"Вы можете работать, если хотите получать от нее личное удовольствие. Но искусственный интеллект может делать все", - сказал Маск на саммите по безопасности искусственного интеллекта в Великобритании.

В то же время инвестиционный банк Goldman Sachs подсчитал, что искусственный интеллект может заменить 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью по всему миру в ближайшие годы.

Между тем, генеральный директор IBM Арвинд Кришна сказал, что "рабочие места белых воротничков" скоро будут автоматизированы, но добавляет, что это не означает, что люди останутся без работы. "Люди путают производительность со сменой работы", - сказал он на конференции CEO Initiative от Fortune.

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В качестве примера он указывает на рабочие места, созданные благодаря изобретению интернета. "В 1995 году никто не думал, что будет пять миллионов веб—дизайнеров - а они есть", - сказал Кришна.

#билл гейтс #искуственный интелект #искуственныйинтеллект
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Билл Гейтс сказал, что благодаря AI возможна 3-х дневная рабочая неделя
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Билл Гейтс сказал, что благодаря AI возможна 3-х дневная рабочая неделя
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Билл Гейтс сказал, что благодаря AI возможна 3-х дневная рабочая неделя
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