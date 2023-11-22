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Gorovic
iPhone 16 Pro возможно решит проблему с перегревом аккумулятора
Новая утечка об iPhone 16 Pro предполагает, что Apple собирается устранить проблемы, возникшие в iPhone 15, что может привести к появлению принципиально новых аккумуляторов в следующем году.

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После того, как в начале этой осени на рынке появились последние модели iPhone, многие владельцы стали сообщать о перегреве своего iPhone. Проблема касалась в основном моделей iPhone 15 Pro, хотя у некоторых других iPhone также были проблемы. Apple заявила о программной ошибке и в октябре выпустила iOS 17.0.3 в качестве исправления.

Естественно компания хотела бы избежать подобных проблем в будущих выпусках устройств — отсюда новости об отчетах о том, что ищется возможность справиться с недостаточным рассеиванием тепла в iPhone 16.

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Для этого батарея iPhone 16 Pro видимо будет иметь металлический корпус, а также модифицированный разъем, что улучшит ее теплоотдачу, согласно фотографиям и сообщению пользователя Kosutami, опубликованным в социальной сети X (Twitter). Аккумулятор имеет емкость 3355 мАч, что определенно является некоторым увеличением по сравнению с прежней батареей 3274 мАч для iPhone 15 Pro.


Текущий прототип изменил также дизайн - глянцевой поверхности больше не будет, а будет матовый металлический корпус.

Раньше Apple использовала в своих аккумуляторах глянцевую черную фольгу. Но необходимо решать вопрос с перегревом батареи и лучшим рассеиванием тепла. Однако, переход к металлической альтернативе батареи не будет беспрецедентным, так как Apple уже использует металлический корпус в носимых устройствах Watch Series 7. 

Напомним, когда появились первые сообщения о перегреве iPhone 15, некоторые пользователи решили, что это из-за титановой рамки. Apple ответила, что титан на самом деле лучше отводит тепло, чем сталь, которую они использовали в ранних моделях. Apple также заявила, что перегрев iPhone 15 Pro могут вызывать сторонние приложения, в том числе Instagram и Uber, которые сильно перегружают процессор iPhone. Однако после выпуска на  рынок iPhone 15 Pro, разработчики приложений исправили свои ошибки.

Apple пока не комментирует планы относительно iPhone 16 Pro, и тем более не распространяется о том, как она собирается модифицировать аккумулятор, слухи также не комментирует.

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Поэтому пользователям остается лишь строить догадки о планах компании. А поскольку до презентации следующего iPhone остается почти год, то до получения ответов можно ожидать появления еще многих подобных информационных утечек и слухов.

#iphone 16 pro
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