Одним из лучших преимуществ экосистемы Android является возможность использования Google Assistant. Это виртуальный помощник от Google, использующий искусственный интеллект и машинное обучение для выполнения огромного количества задач и действий. В принципе, его можно рассматривать как ответ Google на Siri или Alexa, делающий умные устройства более интеллектуальными и объединяющий технику в вашем доме.

Google Assistant был представлен в 2016 году и некоторое время использовался исключительно в смартфонах Pixel, после чего был распространен на всю платформу Android. В настоящее время он является одним из самых продаваемых устройств на базе Android и невероятно полезен и удобен для выполнения повседневных задач и ответов на возникающие у пользователя вопросы.

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Однако вы можете не знать о некоторых менее известных функциях Google Assistant и как они могут быть использованы. Вот некоторые из самых интересных инструментов Google Assistant, которые лучше не упускать из виду.

Режим переводчика в реальном времени

Когда-то перевод на другой язык представлял немалые сложности. Однако все меняется, и благодаря развитию технологий перевод с одного языка на другой стал намного быстрее и проще, чем раньше. Например, компания Apple предлагает встроенный переводчик в своих смартфонах iPhone, и даже системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут переводить текст с учетом контекста, заданного пользователем.

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Google, как все знают, уже предлагает один из самых популярных способов перевода с помощью Google Translate. Однако Google Assistant более продвинут, благодаря так называемому режиму переводчика. Впервые запущенный в 2019 году, этот инструмент позволяет вести беседу с человеком, говорящим на другом языке, в режиме реального времени. Существуют некоторые ограничения в зависимости от того, на каком устройстве используется Google Assistant, но большинство смартфонов позволяют попросить виртуального помощника выступить в роли переводчика для десятков языков. Среди прочих языков есть немецкий, французский, хинди, японский и арабский.

Чтение новостей и веб-страниц вслух

Для тех, кто хочет иметь возможность работать в режиме многозадачности и просматривать веб-страницы, одновременно занимаясь другими делами, в Google Assistant есть удивительно полезная вещь. Известная как "Прочитать", она позволяет попросить Google Assistant прочитать вслух любую веб-страницу, статью или новость. Просто попросите виртуального помощника прочитать страницу. Можно изменить настройки, увеличить или уменьшить скорость чтения, изменить голос.

Кстати, в новом дополнении к Google Assistant эта идея получила дальнейшее развитие. Владельцы Pixel 8 или Pixel 8 Pro теперь могут попросить кратко описать веб-страницы. Используя генеративный искусственный интеллект, Google Assistant создаст краткое описание веб-страницы или статьи и покажет его на экране. Для особенно длинных статей это может быть полезно, так как позволяет ознакомить читателя с наиболее важными моментами и сэкономить время. Правда, этот инструмент доступен пока только в США.

Автоматизированные задачи

Google Assistant - отличный помощник, когда речь идет о выполнении конкретных задач. В сочетании с другими интеллектуальными устройствами он может эффективно управлять всеми аспектами вашего дома - от регулировки температуры термостата до включения камер наблюдения и освещения снаружи здания. Возможно, вы не знаете о том, что не обязательно всегда говорить Google Assistant, чтобы он выполнял каждую задачу в отдельности. На самом деле, можно объединить ряд действий в запланированные действия, которые могут выполняться автоматически или срабатывать в ответ на ваши слова.

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Хорошим примером может служить утренний распорядок дня. Проснувшись и встав с постели, вы можете сказать что-то вроде "Эй, Google, доброе утро", и это может привести в движение несколько различных событий, которые вы выбрали. Google Assistant может предоставить информацию о погоде или пробках по пути на работу, автоматически включить "умное" освещение, а также выдать последние новости за утро.

Трансляция сообщений на динамики

Google Assistant может работать на различных "умных" колонках, в том числе на Nest Hub от Google, и все они могут быть объединены в единую систему. После этого можно отправлять сообщения всей семье или конкретным колонкам, расположенным в определенных комнатах. Если вы хотите сообщить всем, что ужин готов, вы можете отправить сообщение на все подключенные колонки.

Чтобы начать передачу сообщений, пользователю достаточно попросить Google Assistant отправить сообщение с помощью различных голосовых команд. Хотя можно использовать предустановленные сообщения, которые Google Assistant будет зачитывать, можно также записать и отправить на смарт-динамики свой собственный голос. Эти сообщения хороши тем, что не нужно ничего набирать или даже прикасаться к экрану телефона, поскольку они полностью выполняются с помощью Google Assistant. Еще лучше то, что трансляции работают независимо от того, находитесь ли вы в домашней сети или подключены к Wi-Fi, то есть можно передавать сообщение, находясь вне дома, при условии, что у вас есть мобильная связь.

Поиск изображений с помощью Google Lens

Google Lens - это мощный инструмент, который может делать все: от решения математических задач до определения породы собаки. По сути, он работает по принципу поиска изображений в интернете и их сопоставления с вашим объектом. При использовании с Google Assistant на телефоне Android он также позволяет узнать подробности о содержимом, которое отображается на экране устройства. После этого Google Assistant выполнит поиск соответствующих изображений и текстов по теме, предоставив вам также дополнительную информации об изображении.

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Преимуществом этой функции является то, что для работы Google Assistant не нужно покидать приложение или веб-страницу, поскольку он работает поверх всего, что находится на экране. Такая функция может пригодиться, когда вы смотрите видео или просматриваете социальные сети и просто хотите получить дополнительную информацию или найти соответствующие изображения.

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Мы рассказали не обо всех интересных функциях, которые есть в Google Assista, но надеемся, что это информация была полезной.