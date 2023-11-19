Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь

Чтение новостей вслух, режим переводчика в реальном времени и это еще не все.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Одним из лучших преимуществ экосистемы Android является возможность использования Google Assistant. Это виртуальный помощник от Google, использующий искусственный интеллект и машинное обучение для выполнения огромного количества задач и действий. В принципе, его можно рассматривать как ответ Google на Siri или Alexa, делающий умные устройства более интеллектуальными и объединяющий технику в вашем доме.

 Google Assistant был представлен в 2016 году и некоторое время использовался исключительно в смартфонах Pixel, после чего был распространен на всю платформу Android. В настоящее время он является одним из самых продаваемых устройств на базе Android и невероятно полезен и удобен для выполнения повседневных задач и ответов на возникающие у пользователя вопросы.

реклама



Однако вы можете не знать о некоторых менее известных функциях Google Assistant и как они могут быть использованы. Вот некоторые из самых интересных инструментов Google Assistant, которые лучше не упускать из виду.

Режим переводчика в реальном времени

Когда-то перевод на другой язык представлял немалые сложности. Однако все меняется, и благодаря развитию технологий перевод с одного языка на другой стал намного быстрее и проще, чем раньше. Например, компания Apple предлагает встроенный переводчик в своих смартфонах iPhone, и даже системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут переводить текст с учетом контекста, заданного пользователем.

реклама



Google, как все знают, уже предлагает один из самых популярных способов перевода с помощью Google Translate. Однако Google Assistant более продвинут, благодаря так называемому режиму переводчика. Впервые запущенный в 2019 году, этот инструмент позволяет вести беседу с человеком, говорящим на другом языке, в режиме реального времени. Существуют некоторые ограничения в зависимости от того, на каком устройстве используется Google Assistant, но большинство смартфонов позволяют попросить виртуального помощника выступить в роли переводчика для десятков языков. Среди прочих языков есть немецкий, французский, хинди, японский и арабский.

Чтение новостей и веб-страниц вслух

Для тех, кто хочет иметь возможность работать в режиме многозадачности и просматривать веб-страницы, одновременно занимаясь другими делами, в Google Assistant есть удивительно полезная вещь. Известная как "Прочитать", она позволяет попросить Google Assistant прочитать вслух любую веб-страницу, статью или новость. Просто попросите виртуального помощника прочитать страницу. Можно изменить настройки, увеличить или уменьшить скорость чтения, изменить голос.

Кстати, в новом дополнении к Google Assistant эта идея получила дальнейшее развитие. Владельцы Pixel 8 или Pixel 8 Pro теперь могут попросить кратко описать веб-страницы. Используя генеративный искусственный интеллект, Google Assistant создаст краткое описание веб-страницы или статьи и покажет его на экране. Для особенно длинных статей это может быть полезно, так как позволяет ознакомить читателя с наиболее важными моментами и сэкономить время. Правда, этот инструмент доступен пока только в США.

Автоматизированные задачи

Google Assistant - отличный помощник, когда речь идет о выполнении конкретных задач. В сочетании с другими интеллектуальными устройствами он может эффективно управлять всеми аспектами вашего дома - от регулировки температуры термостата до включения камер наблюдения и освещения снаружи здания. Возможно, вы не знаете о том, что не обязательно всегда говорить Google Assistant, чтобы он выполнял каждую задачу в отдельности. На самом деле, можно объединить ряд действий в запланированные действия, которые могут выполняться автоматически или срабатывать в ответ на ваши слова.

реклама



Хорошим примером может служить утренний распорядок дня. Проснувшись и встав с постели, вы можете сказать что-то вроде "Эй, Google, доброе утро", и это может привести в движение несколько различных событий, которые вы выбрали. Google Assistant может предоставить информацию о погоде или пробках по пути на работу, автоматически включить "умное" освещение, а также выдать последние новости за утро.

Трансляция сообщений на динамики

Google Assistant может работать на различных "умных" колонках, в том числе на Nest Hub от Google, и все они могут быть объединены в единую систему. После этого можно отправлять сообщения всей семье или конкретным колонкам, расположенным в определенных комнатах. Если вы хотите сообщить всем, что ужин готов, вы можете отправить сообщение на все подключенные колонки.

Чтобы начать передачу сообщений, пользователю достаточно попросить Google Assistant отправить сообщение с помощью различных голосовых команд. Хотя можно использовать предустановленные сообщения, которые Google Assistant будет зачитывать, можно также записать и отправить на смарт-динамики свой собственный голос. Эти сообщения хороши тем, что не нужно ничего набирать или даже прикасаться к экрану телефона, поскольку они полностью выполняются с помощью Google Assistant. Еще лучше то, что трансляции работают независимо от того, находитесь ли вы в домашней сети или подключены к Wi-Fi, то есть можно передавать сообщение, находясь вне дома, при условии, что у вас есть мобильная связь.

Поиск изображений с помощью Google Lens

Google Lens - это мощный инструмент, который может делать все: от решения математических задач до определения породы собаки. По сути, он работает по принципу поиска изображений в интернете и их сопоставления с вашим объектом. При использовании с Google Assistant на телефоне Android он также позволяет узнать подробности о содержимом, которое отображается на экране устройства. После этого Google Assistant выполнит поиск соответствующих изображений и текстов по теме, предоставив вам также дополнительную информации об изображении.

реклама



Преимуществом этой функции является то, что для работы Google Assistant не нужно покидать приложение или веб-страницу, поскольку он работает поверх всего, что находится на экране. Такая функция может пригодиться, когда вы смотрите видео или просматриваете социальные сети и просто хотите получить дополнительную информацию или найти соответствующие изображения.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Мы рассказали не обо всех интересных функциях, которые есть в Google Assista, но надеемся, что это информация была полезной.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google assistant виртуальный помощник
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
10
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
18
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ремкомплект, который уронили астронавты из МКС, сейчас можно увидеть в обычный бинокль
4
Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике
3
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
5
Western Digital уже массово поставляет клиентам жесткие диски объемом 24 ТБ без черепичной записи
+
Потерей миллионов рабочих мест оборачивается в Южной Корее использование ИИ
+
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
2
Xiaomi 14 Pro сравнили в области фотографии с iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra
1
Red Magic 9 Pro выйдет с игровым чипом Red Core R2 Pro собственной разработки
+
Поставщики оборудования для производства микросхем сообщают о выросших продажах в КНР
+
Игровой мир GTA 6 будет в три раза больше, чем в GTA 5
+
Deadpool 3 выйдет в прокат 26 июля 2024 года
+
Генерал-лейтенант ВС РФ: САУ "Мальва" показывает прекрасные результаты на передовой СВО
+
Русский истребитель перехватил украинский МиГ-29 в небе ДНР
1
Airbus A340 совершил историческую первую посадку в Антарктиде
+
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
+
В России построят завод по производству целлюлозы из мискантуса
+
Инновационное горючее для атомных станций будущего создают на Белоярской Атомной Электростанции
+
Астрономы выяснили, почему некоторые планеты уменьшаются в размерах
+
Bloodborne дома - геймеры оценили «метроидванию» The Last Faith
+
Италия запретила производство и продажу мяса "из пробирки"
+

Популярные статьи

Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
17
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
11
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
7
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
4
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
4
Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года
1
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
10
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
24
Почему доллар США – это финансовая пирамида, а Биткоин спасёт нас от краха американской империи
9

Сейчас обсуждают

Your Killer
02:30
Это что за херня была? Сяоми пристыдили, а эти двое в сторонке молча стоят?
Морская авиация ЧФ перехватила целую группу морских беспилотников и катер с десантом ВСУ
Дмитрий Лисенко
02:22
Ебитесь дальше со своими Dlss, карта должна тянуть без костылей, от которых глаза болят. Про лучи хуанга вообще говорить нечего, так как 2,5 игры где они дают визуализацию, достойный той потери произв...
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Profit
02:18
очередная порция металлолома для удобрения )))))))) чем они лучше леопардов?))) его же от обычного птура просто сдует ))))))))))))))))))) молодцы, немцы, так держать! )))))
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
Profit
02:08
2017: это просто очередной шаг к развитию космоса 2019: это просто очередной шаг к развитию космоса 2021: это просто очередной шаг к развитию космоса 2023: это просто либеральные оправдания святого ...
Успешный запуск Starhip обернулся непредвиденным сбоем
VAKT
02:06
светодиоды не греются при работе ? Да ладно ! ПыСы очередной высер очередного говнорайтера
Московская компания разработала светильник нового поколения для школьников
Bearcub
02:02
Давно пора послать их на три весёлых буквы)
Матыцин: МОК и WADA сильно давят на спортивные организации
Виктор Мурга
02:01
Это не планшет, это бюджетный смартфон с растянутым дисплеем.
Представлен планшет DIGMA PRO HIT 16: много памяти и металлический корпус
Дмитрий
01:59
а так это временно)) вот скупердяи.
Half Life стала бесплатной в Steam на выходные в честь своего 25-летия
Дмитрий Лисенко
01:58
Очередная недоигра с платными читами, что там вообще рассматривать нужно? В такое без доната играть противно, так как в ней всё рассчитано на донат, а с донатом нет смысла играть, так как играть с чит...
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
Дмитрий
01:57
Следовательно в дисней эпл и айбиэм сидят ... понятие антисемитизм уже не существует после Газы. а все эти мегакорпорации самих надо в отмену. и игнор.
Apple, Disney и IBM приостановят рекламу на X после антисемитского твита Илона Маска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем