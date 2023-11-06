Опция в WhatsApp, которую лучше отключить.

Многие думают, что единственные функции в WhatsApp — это те, которые вы используете при открытии приложения. Однако существуют и другие тайные инструменты, о которых миллионы людей до сих пор не знают. С помощью этого инструмента необходимо деактивировать опцию, которая может принести неприятности.

WhatsApp – одно из самых популярных приложений в мире. Но как и любое другое приложение, оно может стать объектом атак со стороны злоумышленников. Один из способов атаки заключается в том, чтобы отправить пользователю ссылку на установку вредоносного приложения, которое может привести к утечке личных данных или краже паролей. В этой статье мы расскажем, как предотвратить загрузку неизвестных приложений в WhatsApp.

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Вы скажите, что WhatsApp не может загружать приложения! Это так. Мессенджер не имеет возможности загружать и устанавливать приложения из Google Play. Однако, через него можно отправлять ссылки на приложения или файлы, кликнув на которые начнется загрузка.

Как это работает. Покажем на примере мошенничества, связанного с конкурсами. Чтобы завладеть вашей учетной запись, нечистые на руку люди создают фальшивые конкурсы, в которых вас обязательно ждет приз, но только в том случае, если вы скачаете и установите приложение, которое получите по ссылке.

Чтобы не стать очередной жертвой хакеров, узнайте, как деактивировать инструмент, который отвечает за предотвращение загрузки вами внешних приложений через WhatsApp, вредоносных программ или файлов. Просто возьмите это себе на заметку.

Будем отключать функцию, с помощью которой WhatsApp может устанавливать неизвестные приложения. Сначала убедитесь, что в WhatsApp нет ожидающих обновлений. Теперь нажмите на иконку приложения и удерживайте несколько секунд.

- Всплывет маленькое окно.

- Нажмите в окне букву «i», которая находится в правом верхнем углу.

- Откроется окно "О приложении".

- Прокручивайте вниз, пока не дойдете до раздела "Использование".

- Далее коснитесь раздела с надписью "Установка неизвестных приложений".

- Далее деактивируйте ползунок "Разрешить из этого источника".

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Надо сказать, что по умолчанию эта опция и так отключена. Но если вы пользуетесь приложением давно, то лучше перепроверить.