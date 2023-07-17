Генеральный директор Xbox Gaming Фил Спенсер объявил о сделке в воскресенье утром.

Компании Microsoft и Sony недавно договорились о сохранении Call of Duty в экосистеме PlayStation, благодаря чему поклонники популярного шутера от первого лица смогут и дальше наслаждаться игрой на предпочитаемой платформе. Этот шаг стал возможен благодаря тому, что кросс-платформенные возможности становятся все более популярными в игровой индустрии.

Фото: ag.ru

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О соглашении стало известно из объявления о партнерстве, в котором говорилось о покупке Sony доли в популярной игровой студии ATVI. Приобретя долю в ATVI, Sony получила эксклюзивное право на выпуск игры Call of Duty на платформе PlayStation.





Это соглашение знаменует собой серьезный сдвиг в конкурентной игровой индустрии, поскольку свидетельствует о том, что производители консолей больше заинтересованы в развитии своей экосистемы, чем в увеличении числа консольных эксклюзивов. Хотя эксклюзивные игры по-прежнему важны для продаж консолей, более широкая стратегия роста все больше ориентируется на развитие партнерства между игроками индустрии для создания единой кроссплатформенной среды.





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Переход к более интегрированным игровым возможностям приветствуется геймерами во всем мире. Возможность играть в игры на разных консолях с друзьями на других платформах - это значительный шаг вперед для индустрии, открывающий безграничные возможности для кросс-игр.