Metal Gear Solid 6: что известно на данный момент
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Metal Gear Solid - одна из самых культовых игровых франшиз в мире на протяжении последних 30 лет. Поклонники серии с нетерпением ждут выхода следующей части, Metal Gear Solid 6. Вот все, что известно о Metal Gear Solid 6 на данный момент.
Уход Хидео Кодзимы
Хидео Кодзима, создатель франшизы Metal Gear Solid, покинул Konami в 2015 году, но продолжил работу над Death Stranding со своей новообразованной студией Kojima Productions. Многие фанаты надеялись, что Кодзима будет работать над Metal Gear Solid 6, но, к сожалению, этого не произошло. В интервью GameSpot Кодзима заявил, что не планирует больше работать над франшизой.
Новый игровой директор
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Режиссером Metal Gear Solid 6 стал Ясухиро Икеда, работавший над Metal Gear Solid 3, 4, Peace Walker и V. Икеда также работал над другими играми, такими как Zone of the Enders, в которой основное внимание уделяется мехам. Это позволяет поклонникам надеяться, что геймплей Metal Gear Solid 6 будет на высшем уровне.
Дата выхода пока не определена
К сожалению, дата выхода Metal Gear Solid 6 пока не определена. Учитывая недостаток информации об игре, можно предположить, что она находится на ранней стадии разработки. Тем не менее, фанаты надеются, что она выйдет раньше, чем ожидается.
Эксклюзивность для консолей нового поколения?
Было много спекуляций по поводу того, будет ли Metal Gear Solid 6 эксклюзивом для PS5 или нет. Учитывая, что Sony сотрудничает с рядом разработчиков для выпуска эксклюзивных релизов, существует вероятность того, что Metal Gear Solid 6 станет эксклюзивом для PS5. Однако никаких подтверждений от Konami по этому поводу не поступало.
Новая сюжетная линия
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Metal Gear Solid 6 будет иметь совершенно новую сюжетную линию. Это может быть рискованным шагом, учитывая, что франшиза имеет столь лояльную аудиторию, но в то же время это может привести к новому началу серии. Пока неясно, кто будет главным героем и антагонистом, но фанаты уже строят предположения о возможных персонажах и сюжетных линиях.
Заключение
Поклонники франшизы Metal Gear Solid с нетерпением ожидают выхода следующей части серии. С новым режиссером, потенциальной эксклюзивностью для консолей нового поколения и новой сюжетной линией мы можем только надеяться, что Metal Gear Solid 6 не уступит своим предшественникам.
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