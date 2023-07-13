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Metal Gear Solid 6: что известно на данный момент

Что известно о долгожданной игре Metal Gear Solid 6: режиссер, новая сюжетная линия, судьба создателя франшизы Хидео Кодзимы, возможные даты выхода и эксклюзивность.
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Metal Gear Solid - одна из самых культовых игровых франшиз в мире на протяжении последних 30 лет. Поклонники серии с нетерпением ждут выхода следующей части, Metal Gear Solid 6. Вот все, что известно о Metal Gear Solid 6 на данный момент.

Фото: Notícias ao Minuto

Уход Хидео Кодзимы


Хидео Кодзима, создатель франшизы Metal Gear Solid, покинул Konami в 2015 году, но продолжил работу над Death Stranding со своей новообразованной студией Kojima Productions. Многие фанаты надеялись, что Кодзима будет работать над Metal Gear Solid 6, но, к сожалению, этого не произошло. В интервью GameSpot Кодзима заявил, что не планирует больше работать над франшизой.


Новый игровой директор


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Режиссером Metal Gear Solid 6 стал Ясухиро Икеда, работавший над Metal Gear Solid 3, 4, Peace Walker и V. Икеда также работал над другими играми, такими как Zone of the Enders, в которой основное внимание уделяется мехам. Это позволяет поклонникам надеяться, что геймплей Metal Gear Solid 6 будет на высшем уровне.


Дата выхода пока не определена


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К сожалению, дата выхода Metal Gear Solid 6 пока не определена. Учитывая недостаток информации об игре, можно предположить, что она находится на ранней стадии разработки. Тем не менее, фанаты надеются, что она выйдет раньше, чем ожидается.

Фото: 3DJuegos

Эксклюзивность для консолей нового поколения?


Было много спекуляций по поводу того, будет ли Metal Gear Solid 6 эксклюзивом для PS5 или нет. Учитывая, что Sony сотрудничает с рядом разработчиков для выпуска эксклюзивных релизов, существует вероятность того, что Metal Gear Solid 6 станет эксклюзивом для PS5. Однако никаких подтверждений от Konami по этому поводу не поступало.


Новая сюжетная линия

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Metal Gear Solid 6 будет иметь совершенно новую сюжетную линию. Это может быть рискованным шагом, учитывая, что франшиза имеет столь лояльную аудиторию, но в то же время это может привести к новому началу серии. Пока неясно, кто будет главным героем и антагонистом, но фанаты уже строят предположения о возможных персонажах и сюжетных линиях.


Заключение


Поклонники франшизы Metal Gear Solid с нетерпением ожидают выхода следующей части серии. С новым режиссером, потенциальной эксклюзивностью для консолей нового поколения и новой сюжетной линией мы можем только надеяться, что Metal Gear Solid 6 не уступит своим предшественникам. 

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