Начато бета-тестирование Android 16 на POCO F7 Pro. Информация о сборках и предполагаемых сроках выхода стабильной версии

Компания Xiaomi приступила к тестированию новой версии операционной системы Android 16 для своего смартфона REDMI K80, который на международном рынке известен как POCO F7 Pro. По информации от инсайдеров, уже доступны бета-версии для китайской и глобальной версий устройства. Для китайской версии это OS2.0.250510.1.WOKCNXM.PRE, а для глобальной — OS2.0.250510.1.WOKMIXM.PRE. Это говорит о том, что готовится масштабная модернизация модели, которая ранее получила Android 15 в конце 2024 года.

Смартфон будет обновлен до Android 16 в составе HyperOS 3.0. Точные этапы и содержание обновления пока не раскрыты. Ранее модель работала под управлением HyperOS 2.2, что позволило реализовать начальные функции экосистемы. Тестирование проходит в Китае и других регионах, после чего обновление станет доступно всем пользователям.

Фото: mi.com

В третьем квартале 2025 года планируется выпустить стабильную версию Android 16 для смартфонов REDMI K80 и POCO F7 Pro. После завершения тестирования бета-версии начнётся распространение. О новых функциях и сроках их появления будет сообщаться по мере готовности.