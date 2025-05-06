В городе Чжухай (Китай) представили автономный подводный беспилотник Blue Whale, оснащенный искусственным интеллектом. Это первый в мире аппарат такого класса, способный работать автономно в экстремальных условиях океана.

Длина этого устройства составляет 11 метров, а его масса превышает 10 тонн. На поверхности воды оно способно развивать скорость до 36 узлов, что эквивалентно 66 км/ч.

Благодаря особенностям конструкции и силовой установке, этот беспилотный аппарат может погружаться на значительную глубину и оставаться под водой в состоянии покоя до 30 дней. Это позволяет ему избегать неблагоприятных погодных условий, таких как тайфуны.

Ключевым компонентом Blue Whale выступает система принятия решений, которая установлена на борту и функционирует на основе алгоритмов глубокого машинного обучения. По словам главного инженера проекта Ву Гуосуна, применение искусственного интеллекта позволило повысить эффективность работы аппарата в сложных условиях океана.

Чэнь Дак, представитель Китайской академии наук, подчеркнул, что проект демонстрирует прогресс в разработке автономных морских технологий. После запуска беспилотное судно пройдёт серию тестов в портах и в условиях открытого моря. Полноценное оперативное развертывание планируется на 2026 год.

Blue Whale будет использоваться для сбора метеорологических и гидрологических данных, изучения экосистем и инспекции подводной инфраструктуры, такой как трубопроводы и телекоммуникационные кабели. Также аппарат сможет размещать метеорологические ракеты и датчики для прогнозирования погоды и предупреждения о тайфунах.